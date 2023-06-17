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Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?

17 июня 2023 12:53
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Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите свою историю.

Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?-1

Евгения Трусова, мама больного ребенка:
В 2019 году у нас родились тройняшки. Один малыш из них родился с множественными пороками развития. Изначально сказали, что это атрезия пищевода. Потом уже сказали, что есть что-то еще. Через четыре часа после родов его отправили уже в ДХЦ наш в Минске. Тогда уже было определено, что еще есть атрезия прямой кишки. Как правило, атрезия пищевода – это уже начинается целая череда различных заболеваний. Его прооперировали. Через неделю не смогли уже снять его с аппарата ИВЛ. Прошлось поставить трахеостому, потому что он сам не мог дышать. У него трахеомаляция очень серьезная, последней степени, где трахея просто схлопывается, и он не может сам дышать.

Алеся Лакина:
Евгения, сначала тройняшки, потом оказалось, что один болен. Вы очень сильная женщина.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас трое детей. Понятно, что материнской любви на всех троих хватает. В тот момент вы фокусировались ведь больше на ребенке, у которого случилась такая беда. Как с остальными детьми взаимодействовали?

Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?-4

Евгения Трусова:
Помогала вся семья – бабушка, муж. Мы так жили. Он полгода прожил в больнице. Где-то мы с ним вместе, где-то были тяжелые ситуации, когда он был один. Только через полгода он вернулся домой.

Алеся Лакина:
Как развивается сейчас ребенок? Сколько ему, кстати?

Евгения Трусова:
Сейчас нам 3,8. У него также трахеостома, от которой мы, возможно, не уйдем. Он питается по гастростоме, сам не может кушать. У него есть множественные нарушения дыхательной системы, есть нарушения неврологические.

Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?-7

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:
И аппарат ИВЛ.

Евгения Трусова:
Сейчас аппарат ИВЛ.

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# Болезни у детей # общество # Алеся Лакина # Сергей Парчевский # Анна Горчакова # Фотофакт

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