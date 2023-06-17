Не смогли снять с аппарата ИВЛ. Как справиться с новорождёнными тройняшками, если один тяжело болен?

Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Евгения Трусова, мама больного ребенка:

В 2019 году у нас родились тройняшки. Один малыш из них родился с множественными пороками развития. Изначально сказали, что это атрезия пищевода. Потом уже сказали, что есть что-то еще. Через четыре часа после родов его отправили уже в ДХЦ наш в Минске. Тогда уже было определено, что еще есть атрезия прямой кишки. Как правило, атрезия пищевода – это уже начинается целая череда различных заболеваний. Его прооперировали. Через неделю не смогли уже снять его с аппарата ИВЛ. Прошлось поставить трахеостому, потому что он сам не мог дышать. У него трахеомаляция очень серьезная, последней степени, где трахея просто схлопывается, и он не может сам дышать.

Алеся Лакина:

Евгения, сначала тройняшки, потом оказалось, что один болен. Вы очень сильная женщина.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

У вас трое детей. Понятно, что материнской любви на всех троих хватает. В тот момент вы фокусировались ведь больше на ребенке, у которого случилась такая беда. Как с остальными детьми взаимодействовали?