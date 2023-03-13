Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии

Новости Беларуси. Событие, которое запомнится на всю жизнь. Свой первый паспорт получили сегодня, 13 марта, юноши и девушки в Минске. Это мероприятие для нашей страны уже стало традиционным. Ежегодно оно проходит в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что акция под названием «Мы – граждане Беларуси» стартовала в стенах Конституционного суда. Самый важный в жизни документ сегодня в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Несмотря на юный возраст, все подростки уже проявили активную гражданскую позицию. Это личные достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Вместе с документом школьникам вручили Конституцию Беларуси, ведь знать свои права и обязанности должен каждый.

Состоялась церемония вручения паспортов и в Центральной избирательной комиссии. После торжественной части за чашкой чая ребята смогли пообщаться с Игорем Карпенко. Глава ЦИК рассказал об избирательной системе Беларуси и пригласил учащихся в свой кабинет.