Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии
Новости Беларуси. Событие, которое запомнится на всю жизнь. Свой первый паспорт получили сегодня, 13 марта, юноши и девушки в Минске. Это мероприятие для нашей страны уже стало традиционным. Ежегодно оно проходит в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что акция под названием «Мы – граждане Беларуси» стартовала в стенах Конституционного суда. Самый важный в жизни документ сегодня в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Несмотря на юный возраст, все подростки уже проявили активную гражданскую позицию. Это личные достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Вместе с документом школьникам вручили Конституцию Беларуси, ведь знать свои права и обязанности должен каждый.
Состоялась церемония вручения паспортов и в Центральной избирательной комиссии. После торжественной части за чашкой чая ребята смогли пообщаться с Игорем Карпенко. Глава ЦИК рассказал об избирательной системе Беларуси и пригласил учащихся в свой кабинет.
Дарья Рудак, учащаяся средней школы № 9 Слонима:
Не ожидала, что получится вообще приехать, в такой торжественной обстановке получить. Горжусь собой.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Впервые в стенах Центральной избирательной комиссии мы вручаем паспорта молодым гражданам нашей страны. То есть до этого члены ЦИК, председатель ЦИК принимали участие в этой акции. Но все это происходило на каких-то сторонних площадках, а в данном случае мы сегодня впервые принимаем небольшую группу ребят, 14 человек из разных регионов нашей страны. В стенах Центральной избирательной комиссии они получат свой первый паспорт.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Последний год стал во многом ключевым, потому что, как известно, уже год действует обновленная Конституция. И именно тем молодым людям, которые сегодня получают паспорта, жить при этой Конституции, осваивать новые горизонты, развивать нашу страну, наше государство.
Акция продлится до 15 марта. За это время документ во взрослую жизнь из рук представителей власти получат десятки школьников по всей стране.
Подписывайтесь на нас в Telegram!