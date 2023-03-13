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Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии

13 марта 2023 15:35
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Новости Беларуси. Событие, которое запомнится на всю жизнь. Свой первый паспорт получили сегодня, 13 марта, юноши и девушки в Минске. Это мероприятие для нашей страны уже стало традиционным. Ежегодно оно проходит в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии-1

Символично, что акция под названием «Мы – граждане Беларуси» стартовала в стенах Конституционного суда. Самый важный в жизни документ сегодня в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Несмотря на юный возраст, все подростки уже проявили активную гражданскую позицию. Это личные достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Вместе с документом школьникам вручили Конституцию Беларуси, ведь знать свои права и обязанности должен каждый.

Состоялась церемония вручения паспортов и в Центральной избирательной комиссии. После торжественной части за чашкой чая ребята смогли пообщаться с Игорем Карпенко. Глава ЦИК рассказал об избирательной системе Беларуси и пригласил учащихся в свой кабинет.

Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии-4

Дарья Рудак, учащаяся средней школы № 9 Слонима:
Не ожидала, что получится вообще приехать, в такой торжественной обстановке получить. Горжусь собой.

Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Впервые в стенах Центральной избирательной комиссии мы вручаем паспорта молодым гражданам нашей страны. То есть до этого члены ЦИК, председатель ЦИК принимали участие в этой акции. Но все это происходило на каких-то сторонних площадках, а в данном случае мы сегодня впервые принимаем небольшую группу ребят, 14 человек из разных регионов нашей страны. В стенах Центральной избирательной комиссии они получат свой первый паспорт.

Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии-10

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Последний год стал во многом ключевым, потому что, как известно, уже год действует обновленная Конституция. И именно тем молодым людям, которые сегодня получают паспорта, жить при этой Конституции, осваивать новые горизонты, развивать нашу страну, наше государство.

Паспорта молодым белорусам впервые вручили в Центральной избирательной комиссии-13

Акция продлится до 15 марта. За это время документ во взрослую жизнь из рук представителей власти получат десятки школьников по всей стране.

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# Молодежь Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Александр Лукьянов # Фотофакт

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