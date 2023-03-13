Хотите завести манчкина? Вот что вы должны знать перед покупкой такого котика

Это мамина прелесть, красота. Наш первый ламбкин, наша прекрасная девочка, а еще она звезда Instagram!

Пушистый бум! Манчкины в тренде и в самом сердце. Милейшие создания на коротких лапках покорили Китай и постепенно заявляют о себе в Беларуси. И хоть писали о необычном кошачьем семействе еще с XIX века в Англии, Германии и других странах, бесконечно сравнивали с хорьками и таксами, официально плюшевая история началась в 1983-м, когда учитель музыки Сандра Хоченедел из Луизианы приютила беременную мадам с улицы и назвала Ежевикой.

Ольга Сыроежкина, заводчик манчкинов, ветеринарный врач:

Это естественная природная мутация. Коротколапость абсолютно не повлияла на скелет кошки, то есть позвоночник не поврежден. Внутренние органы не нарушены, кошка себя чувствует абсолютно комфортно. Если многие думают, что кошечка не сможет никуда запрыгнуть на коротких лапках, она найдет способ. Очень быстро ориентируется. Когда мы нарезаем им мясо, готовим, они забегают на лестницу, с лестницы прыгают на холодильник и с холодильника – к тебе.

Эксклюзивной породой Ольга Сыроежкина занимается уже пять лет. Спрос на выставках растет. Оно и понятно. Манчкины – отличные компаньоны, ладят со всей семьей, обожают детей, уживаются с другими питомцами. С ними легко путешествовать. Любят, как малыши, понежиться на ручках и подарить замурчательное настроение. Энергичные, игривые, любопытные и очень смышленые ребята. Обгонят даже мейнкунов. Маленькие, да удаленькие.

Ольга Сыроежкина:

Это отдельная порода. Это не манчкин. Это ламбкин. С перевода – ягненок. Вязка силкирк-рекса с манчкином. Нужно получить кучерявую шерстку, очень хорошую, желательно, длинную, и короткие лапки. Их всего две в Республике Беларусь. И они здесь. Они сидят именно на седалище. Это очень забавно. Увидели птичку или что-то происходит на улице – они садятся на попочку, очень долго будут сидеть и наблюдать в таком положении.

– А у них есть инстинкты хищника?

– Конечно.

– То есть могут за птицей погнаться?

– Обязательно.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Интересно, что название плюшевой породы пошло из известного произведения «Волшебник из страны Оз», где был народ с маленьким ростом под названием манчкины.

У кошачьей мамы питомцы в основном поинтового окраса с голубыми глазами, но могут быть абсолютно разными – короткошерстными и полудлинношерстными. Первых – хоть тряпочкой протирай, вторых лучше вычесывать раз в неделю. Кстати, шерсть на ощупь шелковая и очень приятная. Наша хозяйка выбирает смешанное питание: сухие корма плюс натуральное мясо. Но рекомендует не переусердствовать. Лишний вес выйдет боком позвоночнику, во время прыжков коты будут ударяться животом об землю. Так что будьте в ответе.

Ольга Сыроежкина:

Достаточно молодая порода в Беларуси, их очень мало. Очень мало питомников занимается данной породой. Во-первых, очень сложно ими заниматься. Не в каждом помете даже рождаются коротколапые. Даже от двух коротколапых могут родиться все длиннолапые. Коротколапые экземпляры достаточно редкие. Котенок не может стоить дешево, потому что их вообще крайне мало.