Дзермант: «Цель террористов и их пособников – закабаление, подчинение Белой Руси»

Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Три события, связанные с проявлениями терроризма и гибридной войны, произошли за последнее время в нашем регионе. Попытка теракта на военном аэродроме в Мачулищах, диверсионный рейд в Брянскую область и попытка покушения на главу Приднестровья. Как нам кажется, все это звенья одной цепи – киевский режим окончательно превращается в террористический. Наверняка там уже есть понимание, что на поле боя им не победить. И поэтому нужно разносить хаос по соседям. К этому же, видимо, украинские спецслужбы склоняют и их западные кураторы. На фоне разочарования и усталости от войны на Западе только такими методами можно дальше выбивать себе поддержку и финансирование. Президент Беларуси тоже видит прямую связь между этими событиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. Алексей Дзермант:

Слава богу, наши правоохранительные органы и спецслужбы работают как часы, они сломали все первоначальные планы террористов и выявили все их сети и намерения. Впрочем, это не повод самоуспокаиваться, к сожалению, нужно быть готовым к новым вызовам для безопасности нашей страны. Мы должны понимать – противник изобретателен и не оставит в ближайшее время нанести поражение России, а заодно атаковать и Беларусь. На фоне успешных ударов по инфраструктуре киевского режима, наверняка, рассматриваются возможности аналогичных атак на территории России и, возможно, на нашей, но уже с применением кибероружия. Чтобы вывести из строя электрическую инфраструктуру или что-то подобное. Успешная борьба с терроризмом – это необходимость играть на опережение и быть на шаг впереди коварного и опасного врага, не щадящего никого. Именно поэтому глава государства анонсировал процесс дальнейшей очистки нашей страны от любых «закладок» и «спящих». Александр Лукашенко: я распорядился по всей стране провести жесточайшую зачистку! Читайте здесь.

Алексей Дзермант:

Время сейчас очень непростое, и мы не можем позволить себе созерцательно-снисходительное отношение к тому, что может угрожать нашему существованию как суверенной и независимой страны. Конечная цель террористов и их пособников – закабаление, подчинение Белой Руси и месть за десятилетия успешного противостояния западному колониализму. Поэтому и относиться к пособникам нашего врага мы должны соответствующе. И мы должны понимать, ради чего в Уголовный кодекс вводятся изменения, предусматривающие смертную казнь за измену Родине для государственных служащих и работников правоохранительной системы. Мы не можем сейчас себе позволить никакого предательства, пособничества террору, покушения на безопасность и мирную жизнь в Беларуси. Чтобы этого не допустить, проводится широкая разъяснительная и профилактическая работа, чтобы никто не мог сказать, что он чего-то не понимает или не знает. Никакого больше наивняка и инфантильности. Залог нашего выживания и достойного будущего – в мобилизации и готовности выстоять перед любыми угрозами. Да, коллективный Запад силен, у него много денег и ресурсов, чтобы и дальше с помощью Украины атаковать нас и наших союзников, но у него нет главного – понимания справедливой борьбы, которая ведется не ради прибыли и власти, а ради сохранения жизни и наших ценностей. И здесь мы не одиноки. Президент вот уже с третьим визитом посещает дальние страны: Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве, Китай, Иран. Страны разных миров и цивилизаций, но с которыми мы находим общее и взаимополезное.