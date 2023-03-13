Здравствуй, взрослая жизнь. Юные белорусы получили свой первый паспорт

Новости Беларуси. Событие, которое запомнится на всю жизнь. Свой первый паспорт сегодня, 13 марта, получили юноши и девушки. Это мероприятие для нашей страны уже стало традиционным. Ежегодно оно проходит в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что акция под названием «Мы – граждане Беларуси!» стартовала в стенах Конституционного суда. Самый важный в жизни документ в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Несмотря на юный возраст, все подростки уже проявили активную гражданскую позицию. Это личные достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию Республики Беларусь, ведь знать свои права и обязанности должен каждый.

Захар Новаш, учащийся средней школы № 20 Сморгони:

Паспорт, я считаю, – это главный документ в жизни каждого гражданина нашей республики, соответственно, получение этого документа – для меня большая честь. Так, как вы видите, с председателем Конституционного суда. Это для меня большая честь.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Вручение паспортов в торжественной обстановке дает возможность юношам и девушкам почувствовать свою конституционно-правовую связь со страной, увидеть, какое особое внимание на государственном уровне уделяется молодежи.