Здравствуй, взрослая жизнь. Юные белорусы получили свой первый паспорт
Новости Беларуси. Событие, которое запомнится на всю жизнь. Свой первый паспорт сегодня, 13 марта, получили юноши и девушки. Это мероприятие для нашей страны уже стало традиционным. Ежегодно оно проходит в преддверии Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что акция под названием «Мы – граждане Беларуси!» стартовала в стенах Конституционного суда. Самый важный в жизни документ в торжественной обстановке вручили 20 ребятам. Несмотря на юный возраст, все подростки уже проявили активную гражданскую позицию. Это личные достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию Республики Беларусь, ведь знать свои права и обязанности должен каждый.
Захар Новаш, учащийся средней школы № 20 Сморгони:
Паспорт, я считаю, – это главный документ в жизни каждого гражданина нашей республики, соответственно, получение этого документа – для меня большая честь. Так, как вы видите, с председателем Конституционного суда. Это для меня большая честь.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Вручение паспортов в торжественной обстановке дает возможность юношам и девушкам почувствовать свою конституционно-правовую связь со страной, увидеть, какое особое внимание на государственном уровне уделяется молодежи.
Акция продлится до 15 марта. За это время документ во взрослую жизнь из рук представителей власти получат десятки школьников по всей стране.
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