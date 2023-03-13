Белорусские нефтяники установили рекорд на Речицком месторождении

Новости Беларуси. Рекорд в масштабах СНГ установили белорусские нефтяники. На Речицком месторождении они выполнили сложную операцию по добыче черного золота – провели гидроразрыв пласта в 34-й стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тщательные исследования на этом участке начали проводить еще в 2016 году, изучая скрытый потенциал старого месторождения. Для создания большей сети трещин в горизонтальный участок скважины закачали 27 тысяч кубометров специальной жидкости. Объемы сравнимы с 12-тью олимпийскими бассейнами. Еще 20 лет назад подобные залежи считались неперспективными, но благодаря современным технологиям в 2023 году здесь планируют добыть 150 тысяч тонн нефти.

Алексей Кудряшов, заместитель директора Б елорусского научно-исследовательского и проектного института нефти : У нас выработка запасов уже на достаточно высокой степени, поэтому, чтобы поддерживать необходимые уровни добычи, мы вынуждены приходить к таким нелегким с точки зрения разработки объектам.

Сергей Ласица, начальник Речицкого нефтегазодобывающего управления:

Мы работаем по конвейерной технологии, то есть одна за одной происходит бурение и освоение скважины. И на текущий момент здесь пробурены две скважины и находится в бурении третья. Соответственно, после завершения работ на 426-й Речице будут выполнены работы на следующий номер, 422.

У технологии большой потенциал. Учитывая уникальный опыт наших специалистов, подобные услуги по разработке месторождений они готовы выполнять на экспорт.