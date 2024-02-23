Лукашенко подписал указ о введении допусловий для досрочного использования семейного капитала

Согласно документу, такую возможность получат белорусы, которые не имеют в собственности жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека (в Минске – 10 квадратных метров) и согласны на снятие с учета после использования средств.

Что касается использования семейного капитала на лечение, оказание медицинских услуг возможно только государственными учреждениями здравоохранения при поэтапном перечислении средств на эти цели. Урегулирован и вопрос о возврате необоснованно использованных средств в республиканский бюджет в случае нарушения гражданами требований законодательства о распоряжении семейным капиталом.