«Партия была прикрытием». Как в Беларуси устранят политически несостоятельные объединения?
Новости Беларуси. Президент Беларуси, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, подчеркнул, что выступает за создание равных условий при партийном строительстве. А в своей работе представители партий должны прежде всего служить людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас политические объединения проходят перерегистрацию, предусмотренную обновленным законодательством. 11 мая необходимые документы в Министерство юстиции направила Коммунистическая партия Беларуси. Из 15 существующих это вторая партия, которая уверена в своем соответствии новому закону. Документ предусматривает ряд значимых нововведений, которые призваны в том числе устранить политически несостоятельные объединения. Прятаться за ширмой партийной жизни теперь не получится, деятельность организаций должна быть заметной и значимой для будущего страны.
В чем уникальность партийной системы Беларуси и есть ли разлад между политическими активистами? Продолжит Полина Королева.
2020 год показал, чем чревата политическая неграмотность отдельных представителей общества и что бывает, когда во главе толпы становятся лжепророки, чьи цели далеко не созидательные и благоразумные. А напротив – губительны для страны и ее суверенитета. Беларусь достойно прошла испытания 2020 года. Однако на примере соседних государств хорошо видно, практически в разрезе, какими могли быть последствия. Через разрушение памятников советским солдатам и отказ от прошлого – к потере какой-либо независимости, самостоятельности. И все это без учета мнения обычных людей, в угоду политическим амбициям. В Беларуси, напротив, обратная связь с народом никогда не терялась. Одно из основных требований нашего Президента к чиновникам – разговор с людьми. На партийной платформе такой диалог организовать еще проще. Партии, которые сегодня выстраивают работу по новому законодательству, становятся мощной объединяющей силой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Депутаты, какую бы партию или общественное движение они ни представляли, прежде всего должны служить людям, а не интересам отдельных олигархов и политиков, тем более зарубежных. Подробности.
Партийную систему Беларуси можно назвать уникальной. Без попыток борьбы за власть и с общей целью – укрепление конституционного строя. Сохранение истинных ценностей, отстаивание суверенитета и независимости страны на международной арене – это ключевые направления в деятельности политических сил Беларуси. Причем закреплены они законодательно. Это необходимость, продиктованная самой жизнью. Новшества, которые закреплены в обновленном законе, призваны в том числе устранить несостоятельные объединения, в которых от партии одно название.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Под прикрытием «партий» до настоящего момента действовало достаточно большое количество организаций, можно сказать, клубов по интересам, которые преследовали немного другие цели и задачи, которые в том числе шли вразрез с развитием государства и общества. И партия в данной ситуации была неким прикрытием, ширмой, за которой данные организации действовали. Новый закон создаст достаточно серьезный барьер, в том числе численный, чтобы такие квазипартийные организации не прошли перерегистрацию.
Численный ценз в 5 тысяч человек, а также требование по представительству партии в каждой области страны – реальная возможность отсеять квазиобъединения.
Коммунистическую партию Беларуси ждет политический ребрендинг. Читайте здесь.
У каждой партии своя программа, но когда речь идет о будущем государства, взгляды не расходятся. Общие цели, единство делают партийную систему Беларуси по-настоящему мощной. Чтобы не допустить разлада, важно создать равные условия для всех игроков. На это обратил внимание Александр Лукашенко, отвечая на вопросы приглашенных на Послание Президента народу и парламенту.
Александр Лукашенко:
Мы выработали такой алгоритм, когда вы утрясете все, образуются партии, перерегистрируются, и мы у меня соберемся. Хотите в таком зале, хотите в меньшем, и обсудим некоторые проблемы партийного строительства уже с лидерами и руководством партий. Вот такой был алгоритм. Надо равное отношение. Я не хочу, чтобы было неравенство. Я не хочу, чтобы была партия власти и кто-то там на обочине, на стороне. Нет. Поэтому мы еще встретимся на платформе партийного строительства.
Не так давно в Беларуси появилась новая политическая сила: партия «Белая Русь» зарегистрирована в начале мая и соответствует обновленному законодательству. Еще две ожидают решения Минюста. Сколько политических объединений останется, покажет время. Но в этом случае важно не количество, а качество.