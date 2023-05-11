Бывшую узницу концлагеря навестили ученики Тимковичской школы. В Освенциме она провела три страшных года

Новости Беларуси. Ученики Тимковичской средней школы посетили бывшую узницу концентрационного лагеря «Освенцим», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гостях у Екатерины Ефимовны Дятлович ребята не впервые. Навещать женщину не только по праздникам, но и в будни – уже добрая традиция. 61899 – такое «имя» во время войны присвоили маленькой Кате в крупнейшем нацистском концлагере «Освенцим». В нем она провела три страшных года, там же погибли ее мама, бабушка и два брата. С тех пор прошло практически 80 лет, однако ужасы войны в памяти женщины до сих пор.

Екатерина Дятлович, бывшая малолетняя узница концлагеря «Освенцим»:

13 августа 1942 года мы приехали в Освенцим, нас привезли. Сразу все у нас отняли и напечатали номера. Ни имени, ни фамилии – ничего у нас не было. Были в десятом бараке, сразу нас поселили, потом перевели в 27-й барак. Этот барак был для проведения испытаний. Я попала как раз на испытания пенициллина. Впоследствии никакие антибиотики я не могу принимать.

Карина Коледа, ученица Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного:

Екатерина Ефимовна приходит к нам на все праздники школы, мы поздравляем ее с днем рождения, 8 Марта, Новым годом, и всегда она рассказывает нам свою сложную историю. Было тяжело ей в лагере. Всегда затрагивает эта история.