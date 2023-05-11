«С 1989-го я сажаю картошку». Для белоруса-механизатора это уже 35-я весенняя кампания
Новости Беларуси. Сев кукурузы в Минской области преодолел экватор: порядка 60 % от запланированных площадей уже освоено. Активно занимаются и картофелем. Клубень посажен на площади около 4,5 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По графику идут работы и на Копыльщине. В районе под эту культуру отведено порядка 200 гектаров.
Подробнее – наш корреспондент Дарья Седун.
В «Старице-Агро» весенние работы идут строго по графику: в оптимальные сроки завершили сев зерновых. Уже освоено 90 % площадей с кукурузой. Теперь все внимание овощам. Хозяйство в Беларуси известно именно своим клубнем. Картофель вкусный и красивый.
Для механизатора Виктора Дорошевича это уже 35-я весенняя кампания. Занят, как всегда, на картофеле. Технологию и этапы посадки клубня знает не хуже опытного агронома.
Виктор Дорошевич, механизатор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:
Работаю я с 1988 года, как пришел из армии, до армии работал с отцом, отец тоже тут работал. С 1989-го я сажаю картошку. Как посадишь, так и уберешь.
Далее смотрите в видео.