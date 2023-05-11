Коммунистическую партию Беларуси ждёт политический ребрендинг
Новости Беларуси. Президент Беларуси, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, подчеркнул, что выступает за создание равных условий при партийном строительстве. А в своей работе представители партий должны прежде всего служить людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас политические объединения проходят перерегистрацию, предусмотренную обновленным законодательством. 11 мая необходимые документы в Министерство юстиции направила Коммунистическая партия Беларуси. Из 15 существующих это вторая партия, которая уверена в своем соответствии новому закону. Документ предусматривает ряд значимых нововведений, которые призваны в том числе устранить политически несостоятельные объединения. Прятаться за ширмой партийной жизни теперь не получится, деятельность организаций должна быть заметной и значимой для будущего страны.
«Партия была прикрытием». Как в Беларуси устранят политически несостоятельные объединения? Читайте здесь.
Численный ценз в 5 тысяч человек, а также требование по представительству партии в каждой области страны – реальная возможность отсеять квазиобъединения. И когда в политическом поле Беларуси останутся те партии, которые действительно пользуются поддержкой населения и выражают волю людей, тогда диалог между обществом и властью выйдет на новый уровень.
Сегодня в нашей стране действуют 15 партий, им предстоит пройти перерегистрацию с учетом нового законодательства. Соответствующие документы в Министерство юстиции уже направила Либерально-демократическая, а также Коммунистическая партии. Этому шагу предшествовала серьезная подготовка. Прошли съезды, на которых утвердили новые уставы, корректировке подверглись и другие внутрипартийные документы.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Наша задача, партии – сплотить вокруг себя людей и двигаться вперед в современном тренде, как принято говорить. Классика, она остается, но мы должны делать современную подачу обществу. Нужно трудиться, созидать, нужно заботиться о людях и ценить то, что создано многими годами и благодаря главе нашего государства Александру Григорьевичу Лукашенко, это сохранилось после 90-х годов. Подробности.
Одна из основных ценностей, на которую ориентируется Коммунистическая партия Беларуси, – социальная справедливость. Эта концепция сегодня актуальна во всем мире, а в нашей стране является фундаментом отношений между обществом и государством. Она привлекательна в том числе для молодежи. КПБ остается единственной партией, где зарегистрировали Лигу коммунистической молодежи. Это еще один шаг на пути воспитания и повышения политической грамотности населения.