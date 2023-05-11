Коммунистическую партию Беларуси ждёт политический ребрендинг

Новости Беларуси. Президент Беларуси, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, подчеркнул, что выступает за создание равных условий при партийном строительстве. А в своей работе представители партий должны прежде всего служить людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас политические объединения проходят перерегистрацию, предусмотренную обновленным законодательством. 11 мая необходимые документы в Министерство юстиции направила Коммунистическая партия Беларуси. Из 15 существующих это вторая партия, которая уверена в своем соответствии новому закону. Документ предусматривает ряд значимых нововведений, которые призваны в том числе устранить политически несостоятельные объединения. Прятаться за ширмой партийной жизни теперь не получится, деятельность организаций должна быть заметной и значимой для будущего страны. «Партия была прикрытием». Как в Беларуси устранят политически несостоятельные объединения? Читайте здесь.

Численный ценз в 5 тысяч человек, а также требование по представительству партии в каждой области страны – реальная возможность отсеять квазиобъединения. И когда в политическом поле Беларуси останутся те партии, которые действительно пользуются поддержкой населения и выражают волю людей, тогда диалог между обществом и властью выйдет на новый уровень. Сегодня в нашей стране действуют 15 партий, им предстоит пройти перерегистрацию с учетом нового законодательства. Соответствующие документы в Министерство юстиции уже направила Либерально-демократическая, а также Коммунистическая партии. Этому шагу предшествовала серьезная подготовка. Прошли съезды, на которых утвердили новые уставы, корректировке подверглись и другие внутрипартийные документы.