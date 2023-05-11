Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе
Новости Беларуси. Потушить пожар, спасти тонущего человека и не растеряться при ЧП в самолете. Более 80 участников собрал республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он прошел на полигоне Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.
За ходом соревнований следила наш корреспондент Влада Родовская.
Яркие кадры, но это не кинофильм. Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее». Ситуации все приближены к реальным. Здесь ребят проверяют на прочность. А еще для каждого участника это хорошая возможность хотя бы на время стать спасателем, чтобы проверь себя.
Влада Родовская, корреспондент:
Эвакуация людей, ликвидация пожара и спасение тонущего человека – более 80 бойцов МЧС на этой площадке показывают свои знания и умения в области чрезвычайных ситуаций. Учитываются скорость и качество.
Это будущие филологи, экономисты, педагоги, инженеры. Все они здесь оказались неспроста – в течение нескольких месяцев команды молодых бойцов проходили отборочные испытания. Как результат – путевка в финал.
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