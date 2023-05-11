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Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе

11 мая 2023 14:21
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Новости Беларуси. Потушить пожар, спасти тонущего человека и не растеряться при ЧП в самолете. Более 80 участников собрал республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он прошел на полигоне Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.  

За ходом соревнований следила наш корреспондент Влада Родовская.  

Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе-1

Яркие кадры, но это не кинофильм. Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее». Ситуации все приближены к реальным. Здесь ребят проверяют на прочность. А еще для каждого участника это хорошая возможность хотя бы на время стать спасателем, чтобы проверь себя.  

Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе-4

Влада Родовская, корреспондент:
Эвакуация людей, ликвидация пожара и спасение тонущего человека – более 80 бойцов МЧС на этой площадке показывают свои знания и умения в области чрезвычайных ситуаций. Учитываются скорость и качество.  

Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе-7

Это будущие филологи, экономисты, педагоги, инженеры. Все они здесь оказались неспроста – в течение нескольких месяцев команды молодых бойцов проходили отборочные испытания. Как результат – путевка в финал.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# МЧС Беларуси # общество # Влада Родовская # Елена Дмитрук # Игорь Болотов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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