Тропа выживания, ЧС на воде, оказание первой помощи. Финал конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» прошёл в Борисовском районе

Новости Беларуси. Потушить пожар, спасти тонущего человека и не растеряться при ЧП в самолете. Более 80 участников собрал республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он прошел на полигоне Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. За ходом соревнований следила наш корреспондент Влада Родовская.

Яркие кадры, но это не кинофильм. Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее». Ситуации все приближены к реальным. Здесь ребят проверяют на прочность. А еще для каждого участника это хорошая возможность хотя бы на время стать спасателем, чтобы проверь себя.

Влада Родовская, корреспондент:

Эвакуация людей, ликвидация пожара и спасение тонущего человека – более 80 бойцов МЧС на этой площадке показывают свои знания и умения в области чрезвычайных ситуаций. Учитываются скорость и качество.