Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий комитет представителей двух стран практически сформирован. Об этом 16 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Стороны затронули вопросы взаимодействия по линии общественной дипломатии. В приоритете сегодня развитие сотрудничества между регионами стран-партнеров. Так, за последние три года Беларусь и Китай в рамках тематического года провели более 300 мероприятий. Наша страна готова наладить взаимоотношения по разным направлениям.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: Китайско-белорусские отношения имеют статус всепогодного, всестороннего стратегического партнерства. Сотрудничество по линии парламентариев имеет большое значение, поскольку заложили очень хорошую законодательную базу для укрепления китайско-белорусского сотрудничества.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сделан акцент на необходимость активизации сотрудничества парламентариев двух стран, в том числе в аспекции регионального сотрудничества, поскольку Совет Республики является палатой территориального представительства. И мы видим это направление в качестве одного из наиболее актуальных и перспективных.

На встрече Наталья Кочанова отметила, что прочный фундамент взаимоотношений двух стран – заслуга лидеров Беларуси и Китая. На саммите ШОС главы государств установили всестороннее железное партнерство, заложили прочную основу для дальнейшего взаимодействия.