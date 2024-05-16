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Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова

16 мая 2024 11:49
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Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий комитет представителей двух стран практически сформирован. Об этом 16 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова-1

Стороны затронули вопросы взаимодействия по линии общественной дипломатии. В приоритете сегодня развитие сотрудничества между регионами стран-партнеров. Так, за последние три года Беларусь и Китай в рамках тематического года провели более 300 мероприятий. Наша страна готова наладить взаимоотношения по разным направлениям.

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова-4

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Китайско-белорусские отношения имеют статус всепогодного, всестороннего стратегического партнерства. Сотрудничество по линии парламентариев имеет большое значение, поскольку заложили очень хорошую законодательную базу для укрепления китайско-белорусского сотрудничества.

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова-7

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сделан акцент на необходимость активизации сотрудничества парламентариев двух стран, в том числе в аспекции регионального сотрудничества, поскольку Совет Республики является палатой территориального представительства. И мы видим это направление в качестве одного из наиболее актуальных и перспективных.

На встрече Наталья Кочанова отметила, что прочный фундамент взаимоотношений двух стран – заслуга лидеров Беларуси и Китая. На саммите ШОС главы государств установили всестороннее железное партнерство, заложили прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

# Беларусь-Китай # общество # Наталья Кочанова # Се Сяоюн # Сергей Сивец

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