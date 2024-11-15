10 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Испании

Страшная трагедия в Испании унесла жизни 10 человек. Пожар произошел в доме престарелых в провинции Сарагоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Не исключено, что число жертв возрастет. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии. Сколько всего человек госпитализировано, не сообщается.

В здании на момент случившегося находилось более 80 жителей. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, агенты гражданской гвардии, волонтеры, психологи, социальные работники и спасатели.