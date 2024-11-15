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10 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Испании

15 ноября 2024 10:42
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Страшная трагедия в Испании унесла жизни 10 человек. Пожар произошел в доме престарелых в провинции Сарагоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Испании-2

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Не исключено, что число жертв возрастет. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии. Сколько всего человек госпитализировано, не сообщается. 

В здании на момент случившегося находилось более 80 жителей. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, агенты гражданской гвардии, волонтеры, психологи, социальные работники и спасатели.

# Пожар

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