Следователи Беларуси и России поделились наработками по раскрытию преступлений прошлых лет

Современные технологии все чаще помогают раскрывать преступления, совершенные в XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники следственных комитетов Беларуси и России в Молодечно делились наработками по изучению и раскрытию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В этом помогает совместная работа силовых служб и экспертов разных профилей, в том числе на межгосударственном уровне.

Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

На протяжении последних десятилетий у нас сокращается количество преступлений в республике благодаря принимаемым мерам. И мы возвращаемся к тем преступлениям, которые в том числе несколько десятилетий назад были совершены, и с учетом новых возможностей, с учетом новых экспертных условий.

Анатолий Сазонов, руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России:

Благодаря современным возможностям судебных экспертиз, различным достижениям в области науки и техники нам удается использовать те доказательства, которые были ранее получены, но из-за отсутствия реальных возможностей проведения судебных экспертиз они не нашли своего применения и реализации в установлении преступника. А сейчас у нас такие возможности появляются.

Это и молекулярно-кинетические исследования, это исследования в области дактилоскопии, исследования в цифровой криминалистике, информационно-аналитические исследования. Они нам позволяют возвращаться и успешно расследовать дела давно минувших дней.

За время существования Следственного комитета Беларуси с января 2012 года остаток нераскрытых преступлений сократился на 40 %.