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Открытые пирожки с картофельной начинкой. Рассказываем, как приготовить шанежки

15 ноября 2024 09:12
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Открытые пирожки с картофельной начинкой. Рассказываем, как приготовить шанежки-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим шанежки. Для этого нам понадобится отварной картофель, репчатый лук, сливочное масло, грибы, зеленый лук, сметана, молоко, мука, куриные яйца.

Шанежки – это блюдо, которое хорошо знают на севере России. Оно внешне напоминает ватрушку, только начинка находится не в углублении, а сверху блюда. Еще одно отличие в том, что шанежки – несладкие. 

Осень – отличное время, чтобы приготовить шанежки, открытые пирожки с картофельной начинкой. Они получаются очень вкусные, румяные и сытные. При этом просты в приготовлении и дают простор для фантазии – начинку можно менять на свое усмотрение. По желанию добавьте укроп или другую нарезанную зелень. Она добавит неповторимый аромат.

Подробный рецепт смотрите в видео.

# Рецепты # Михаил Анищенко

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