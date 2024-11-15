Открытые пирожки с картофельной начинкой. Рассказываем, как приготовить шанежки

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим шанежки. Для этого нам понадобится отварной картофель, репчатый лук, сливочное масло, грибы, зеленый лук, сметана, молоко, мука, куриные яйца.

Шанежки – это блюдо, которое хорошо знают на севере России. Оно внешне напоминает ватрушку, только начинка находится не в углублении, а сверху блюда. Еще одно отличие в том, что шанежки – несладкие.



Осень – отличное время, чтобы приготовить шанежки, открытые пирожки с картофельной начинкой. Они получаются очень вкусные, румяные и сытные. При этом просты в приготовлении и дают простор для фантазии – начинку можно менять на свое усмотрение. По желанию добавьте укроп или другую нарезанную зелень. Она добавит неповторимый аромат.