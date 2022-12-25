«Люди приняли разные стороны баррикад». Как события в Украине оценивают переселенцы из Донбасса?
Понятно, что нет предел совершенству. Это касается и уровня зарплат, и пенсий. Денег много не бывает, как говорится. Но гораздо важнее, что в нашей стране на самом высоком уровне есть осознание и понимание, что своих в беде не бросают, что в любой экономический шторм социальные гарантии никто не отменял и не списывал со счетов. Наверное, это ценят и те, для кого Беларусь стала новым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе Президент подписал очередной Указ о приеме в белорусское гражданство. Наши паспорта получили 220 человек, среди них 155 украинцев. Всего же с 2021 года официально белорусами стали около 5 500 граждан Украины. В нашу общую семью их приняли как по решению Президента, так и в упрощенном порядке.
Сергей Калинин:
Есть поговорка такая: око за око – и мир ослепнет, чтобы люди вспомнили, что все это приводит к каким-то последствиям. В Украине люди приняли разные стороны баррикад. И чтобы все поняли, что это к чему-то хорошему вряд ли приведет.
Сергей Калинин едва подбирает слова. Из родного Донецка в нашу страну переехал еще до событий на Майдане. За происходящим в Украине наблюдает вот уже 9 лет из Беларуси, где никогда не поддавались на «евраабяцанкі». Здесь он оказался по семейным обстоятельствам. Мама познакомилась с белорусом, и он забрал их к себе на Родину. Убедились, что уровень жизни здесь выше, и решили остаться навсегда.
Сергей Калинин:
Поначалу жили в Заполье. Потом государство все-таки предоставило квартиру, так как у нас многодетная семья и воспитывается ребенок-инвалид. И до тех пор жил там, учился в Запольской школе. Потом поступил в смиловичский лицей. Что мне понравилось, когда я приехал в Беларусь, это именно люди, то, что они открытые, добрые и отзывчивые.
Документы на получение белорусского гражданства Сергей подал весной. На неделе ему сообщили, что вскоре сможет получать паспорт. Это «нового белоруса» приблизит к мечте стать милиционером. Признается, наскучила работа на заводе.
Сергей Калинин:
Хотелось бы попробовать поступить на работу в милицию. Я уже консультировался по поводу этого у себя в районном РУВД. И, да, в принципе, шансы у меня есть.
Официально белоруской в скором времени станет и Олеся Иванова. Решилась на новый гражданский статус летом. И вот, паспорт почти в руках.
Олеся Иванова:
Я проживаю здесь уже с 1996 года. Я тут обосновалась. Уже 25 лет живу: работа, дом, семья. Дети повырастали здесь. Уже все, пора приземляться.
Оксана Семашко, корреспондент:
За полтора года Беларусь взяла под свое крыло более 7 000 иностранцев. За это время героями моих репортажей стали несколько десятков тех, кто выбрал своей Родиной нашу страну. И каждый из них безмерно благодарен за то, что мы их приняли как родных.
Инициатива, которую в августе прошлого года во время «Большого разговора» поддержал Президент Беларуси, помогла дать кров, работу и поддержку во всех сферах почти 5 500 украинцам. В 2022 году белорусский паспорт получили более 4 000.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Органами внутренних дел продолжается выполнение поручений Президента по оперативному рассмотрению ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о приеме в гражданство Беларуси. При этом им оказываются необходимые консультации, а также помощь в подготовке соответствующих документов.
Положительный ответ в адрес претендентов на белорусское гражданство не заставит себя ждать долго и в новом году. Главное, чтобы желающие были законопослушны и трудолюбивы. Кроме того, белорусские парламентарии предлагают, чтобы «новые белорусы» принимали присягу и знали один из государственных языков нашей страны. Соответствующий законопроект на неделе одобрили в Совете Республики.
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