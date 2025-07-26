Экипажи дежурят прямо на полях – аграрии бьют рекорды урожайности в сложных погодных условиях

В Беларуси убрано около 15 % зерновых. Урожайность по сравнению с 2024 годом выше. Хлеборобы делают все возможное, чтобы собрать все качественно и без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году экипажи дежурят прямо на полях, ждут дозревания культур. А урожай выдался на славу. То, что погода не благоволит аграриям, уже не оправдание, а стимул к ускорению темпов. Ведь убрано уже больше миллиона тонн зерна, а впереди заветная цель в 11 миллионов, и страна рассчитывает положить этот объем в свои закрома для обеспечения продовольственной безопасности.