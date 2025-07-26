Экипажи дежурят прямо на полях – аграрии бьют рекорды урожайности в сложных погодных условиях
В Беларуси убрано около 15 % зерновых. Урожайность по сравнению с 2024 годом выше. Хлеборобы делают все возможное, чтобы собрать все качественно и без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году экипажи дежурят прямо на полях, ждут дозревания культур. А урожай выдался на славу. То, что погода не благоволит аграриям, уже не оправдание, а стимул к ускорению темпов. Ведь убрано уже больше миллиона тонн зерна, а впереди заветная цель в 11 миллионов, и страна рассчитывает положить этот объем в свои закрома для обеспечения продовольственной безопасности.
От жатвы до посевной. Как налажена работа в одном из самых успешных хозяйств Минской области «Гастелловское»? В поле побывала Влада Родовская.
Олег Царенко знает цену каждому колоску. Механизатор пришел на работу в хозяйство «Гастелловское» еще в 1990-е: другого хлеба нигде больше и не искал. Это его 29-я жатва, и, признается, самая сложная.
Олег Царенко, механизатор сельхозпредприятия «Гастелловское»:
В этом году погода не позволяет так разогнаться. А вообще убираем в сроки все. В каждую уборку надо полностью выкладываться, чтобы потерь меньше, чтобы комбайн не ломался.
Непредсказуемая погода держит аграриев и в напряжении, и во всеоружии. Экипажи дежурят прямо на полях – ждут дозревания культур. Озимый ячмень уже в закромах. Урожайность свыше 105 центнеров! Рекордные показатели. «Гастелловское» уже не первый год входит в топ-5 страны по намолоту.
Оставшийся хлеб на полях – как с картинки. Колосья налитые, плотные, золотистые. Урожай-2025 выдался хорошим, и здесь знают его формулу успеха.
Александр Гончаров, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Безукоризненное соблюдение технологий. Надо подстраиваться под эти все капризы природы. Есть препараты все защитные, которые, как и для человека, выводят растения из стресса, и все это нужно применять.
Подробности в видео.