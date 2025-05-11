Гендиректор СТВ о фейках: если нас подделывают, значит, понимают, что аудитория нам верит

На неделе в Беларуси отмечали День работников радио, телевидения и связи. Наш профессиональный праздник, который зародился в конце XIX века. А поводом для этого послужило поистине революционное событие – первый сеанс радиосвязи, который осуществил известный российский физик Попов.

Интернет создает дополнительные помехи в эфире. Там буквально со скоростью света рождаются и распространяются новости, которые отличить от фейка порой невозможно даже профессионалу. Такова эпоха постправды, в которой нам приходится жить и работать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Естественный фильтр от фейков – авторитет СМИ, которые проверяют информацию.