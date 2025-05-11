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Гендиректор СТВ о фейках: если нас подделывают, значит, понимают, что аудитория нам верит

11 мая 2025 18:27
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На неделе в Беларуси отмечали День работников радио, телевидения и связи. Наш профессиональный праздник, который зародился в конце XIX века. А поводом для этого послужило поистине революционное событие – первый сеанс радиосвязи, который осуществил известный российский физик Попов.

Интернет создает дополнительные помехи в эфире. Там буквально со скоростью света рождаются и распространяются новости, которые отличить от фейка порой невозможно даже профессионалу. Такова эпоха постправды, в которой нам приходится жить и работать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Естественный фильтр от фейков – авторитет СМИ, которые проверяют информацию.

Гендиректор СТВ о фейках: если нас подделывают, значит, понимают, что аудитория нам верит-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если они уже подделывают нас, значит, они понимают, что аудитория нам верит. Знаете, это дорогого стоит. Оперативность, правда – вот, наверное, две составляющие для того, чтобы нас смотрели. Нас будут смотреть тогда, когда аудитория или конкретно тот или иной человек будет понимать, что именно на этих аккаунтах говорят правду. А доверие – это самое ценное для нас как для работников средств массовой коммуникации.

# СМИ Беларуси # ЗАО «Столичное телевидение»

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