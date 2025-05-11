В условиях информационной войны! Как работают государственные СМИ в эпоху фейков

На неделе в Беларуси отмечали День работников радио, телевидения и связи. Наш профессиональный праздник, который зародился в конце XIX века. А поводом для этого послужило поистине революционное событие – первый сеанс радиосвязи, который осуществил известный российский физик Попов.

Сколько досужих разговоров ведется о том, что традиционные СМИ доживают свой век. Да, мы меняемся, осваиваем новые формы и форматы, но точно не ведем обратный отсчет. Вот данные последних соцопросов. Согласно исследованию, за последние годы у белорусов вырос уровень доверия к госСМИ. Абсолютное большинство сверяет часы именно по этим источникам. А больше всего доверяют телевидению, что нам особенно приятно, но и ответственно, конечно. Но мы стараемся держать планку. Хотя в современных условиях это непросто.

Интернет создает дополнительные помехи в эфире. Там буквально со скоростью света рождаются и распространяются новости, которые отличить от фейка порой невозможно даже профессионалу. Такова эпоха постправды, в которой нам приходится жить и работать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.