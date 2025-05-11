В условиях информационной войны! Как работают государственные СМИ в эпоху фейков
На неделе в Беларуси отмечали День работников радио, телевидения и связи. Наш профессиональный праздник, который зародился в конце XIX века. А поводом для этого послужило поистине революционное событие – первый сеанс радиосвязи, который осуществил известный российский физик Попов.
Сколько досужих разговоров ведется о том, что традиционные СМИ доживают свой век. Да, мы меняемся, осваиваем новые формы и форматы, но точно не ведем обратный отсчет. Вот данные последних соцопросов. Согласно исследованию, за последние годы у белорусов вырос уровень доверия к госСМИ. Абсолютное большинство сверяет часы именно по этим источникам. А больше всего доверяют телевидению, что нам особенно приятно, но и ответственно, конечно. Но мы стараемся держать планку. Хотя в современных условиях это непросто.
Интернет создает дополнительные помехи в эфире. Там буквально со скоростью света рождаются и распространяются новости, которые отличить от фейка порой невозможно даже профессионалу. Такова эпоха постправды, в которой нам приходится жить и работать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Почему истина всегда дороже и как выстоять на передовой информационной войны, расскажет Алеся Иванова.
Это отнюдь не срежессированные кадры из режиссерской аппаратной. Так выглядит запуск прямого эфира новостей по ту сторону ТВ-экрана. Ежедневно над созданием одного такого выпуска трудится огромная команда – все для того, чтобы зритель был в курсе. В эпоху беспринципной борьбы за умы и сердца людей телевидение остается одним из самых надежных источников информации. Но, как говорится, остерегайтесь подделок.
Этот фрагмент из якобы новостного выпуска телеканала РТР-Беларусь на днях разлетелся по соцсетям. Видео, сгенерированное искусственным интеллектом, мягко говоря, не залетело.
Сергей, ну что, узнаешь себя?
Сергей Одинцов, ведущий телеканала РТР-Беларусь:
Ну себя-то я, конечно, узнаю, но вот голос немножко обработан, понятное дело. Когда увидел это впервые, было недоумение и улыбка, улыбка до ушей. Потому что, думаю, кто в этот бред может поверить? Практически все обман, начиная с времени выхода, 12:00. У нас нет такого. Причем минута даже не добавляется, видно, что наклеено. Дата стоит 6 мая, когда речь идет про 7 мая.
Сегодня нейросети легко создают фейковый контент под абсолютно любые задачи: а фраза «глазам своим не верю» читается буквально. Вот и на неделе в TikTok засветился британский премьер Стармер – на видео весьма интимный момент, который разлетелся на миллионную аудиторию.
Ушло в народ, и при таком огромном охвате опровергать что-либо бесполезно. Притом, что такой контент на разных площадках мастерят в товарных количествах на любой вкус. Естественный фильтр от фейков – авторитет СМИ, которые проверяют информацию.
Гендиректор СТВ о фейках: если нас подделывают, значит, понимают, что аудитория нам верит.
Интерес к правде – тот самый магнит, который притягивает внимание к белорусским медиа. Спрос на достоверность у аудитории читателей, слушателей и зрителей есть, об этом говорит и статистика. Но новое время диктует и новые правила – традиционные СМИ обзаводятся собственными цифровыми платформами. Успешный пример тому – авторский стрим Григория Азаренка. Каждый будний день – онлайн и в эфире СТВ.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
События происходят мгновенно. Вот мы сейчас закончим интервью, уже что-то произойдет. Поэтому Telegram-каналы, ленты и, конечно, обсуждение в прямом эфире – это то, что сейчас необходимо нашему зрителю. Есть люди, которых они давно ждут. Мы стараемся разнообразить: от историков до политологов. И такой большой формат (полтора часа) позволяет экспериментировать как угодно.
Кто такой «витебский Азаренок» и чем уникален его контент – смотрите в видео.