Осенко о зарубежных интернет-площадках: мы работаем инструментарием наших врагов на их территории

На неделе в Беларуси отмечали День работников радио, телевидения и связи. Наш профессиональный праздник, который зародился в конце XIX века. А поводом для этого послужило поистине революционное событие – первый сеанс радиосвязи, который осуществил известный российский физик Попов. Интернет создает дополнительные помехи в эфире. Там буквально со скоростью света рождаются и распространяются новости, которые отличить от фейка порой невозможно даже профессионалу. Такова эпоха постправды, в которой нам приходится жить и работать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я бы сказал, что мы партизаним как наши деды. Работаем инструментарием наших врагов на их территории, пока нам это удается. С одной стороны, есть чем похвалиться. То есть в YouTube, когда входишь, видишь, что у нас уже почти 2 миллиона подписчиков. Последние 4 месяца почти 550 или 560 миллионов просмотров. Это очень хороший показатель, потому что не в подписчиках дело, а в количестве просмотров. Это аудитория.

Кстати, прошлую нашу программу «Неделя» в YouTube посмотрели почти полмиллиона. И это не только белорусы. Это еще и ближнее и дальнее зарубежье. Понятно, что это и Российская Федерация, и западные страны. Тема была очень актуальная, тема Великой Победы, когда наш Президент был в Волгограде и говорил свою эмоциональную речь, которая построена очень по смыслу правильно, об исторической памяти, которую нужно сохранять. И мы видим, что это смотрели даже на Западе. Вот в этом вся наша работа.