Лукашенко: цифровизировать, загрузить в компьютер весь учёт трудовой деятельности – надо ли нам это делать сейчас?

Новости Беларуси. Президент принял с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич и других ответственных за сферу чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент принял с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич и других ответственных за сферу чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибавку больше 2 миллионов пенсионеров увидят в декабре, с первого числа трудовые пенсии вырастут на 5 %. В денежном выражении выплата в среднем составит 670 рублей, точные суммы рассчитываются индивидуально. Судить, много это или мало, в целом неконструктивно. Поддержку государства оценивать стоит вкупе с усилиями правительства по сдерживанию цен. Сверхзадача общая – социальная справедливость. На это, как показывает практика, Александр Лукашенко идет легко при любой возможности, чего не скажешь о новаторских предложениях чиновников. За этим столом инициативы Президент всегда проверяет дискуссией. Подробности.
Что предложили Президенту? К примеру, масштабировать цифровизацию в сфере – перевести в электронную плоскость большинство данных о трудовой деятельности белорусов. Может и нужно, но есть опасения – безопасность персональных данных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цифровизировать, загрузить в компьютер, грубо говоря, весь учет трудовой деятельности. Вы знаете, может быть. Если без этого не можем обойтись. Вот тут нам надо определиться: надо ли нам это делать сейчас, надо ли завтра делать, сколько это будет стоить и надо ли это вообще. Вроде бы работали и работаем. Система функционирует. Если в этом мы получим какую-то пользу для людей и для государства, с учетом всех рисков в том числе, ну хорошо, пойдем.
Вопрос, как и некоторые другие инициативы, остается дискуссионным. А вот от идеи сконцентрировать все функции сферы в Фонде социальной защиты по итогам встречи пришлось полностью отказаться.
Ирина Костевич: «Про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет, где человек работал». Читайте здесь.