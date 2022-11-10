Лукашенко: цифровизировать, загрузить в компьютер весь учёт трудовой деятельности – надо ли нам это делать сейчас?

Новости Беларуси. Президент принял с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич и других ответственных за сферу чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибавку больше 2 миллионов пенсионеров увидят в декабре, с первого числа трудовые пенсии вырастут на 5 %. В денежном выражении выплата в среднем составит 670 рублей, точные суммы рассчитываются индивидуально. Судить, много это или мало, в целом неконструктивно. Поддержку государства оценивать стоит вкупе с усилиями правительства по сдерживанию цен. Сверхзадача общая – социальная справедливость. На это, как показывает практика, Александр Лукашенко идет легко при любой возможности, чего не скажешь о новаторских предложениях чиновников. За этим столом инициативы Президент всегда проверяет дискуссией. Подробности.

Что предложили Президенту? К примеру, масштабировать цифровизацию в сфере – перевести в электронную плоскость большинство данных о трудовой деятельности белорусов. Может и нужно, но есть опасения – безопасность персональных данных.