Ирина Костевич: «Про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет, где человек работал»
Новости Беларуси. В декабре белорусов ждет очередное увеличение трудовых пенсий. О соответствующем решении 10 ноября заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент принял с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич и других ответственных за сферу чиновников.
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Вопрос, как и некоторые другие инициативы, остается дискуссионным. А вот от идей сконцентрировать все функции сферы в Фонде социальной защиты по итогам встречи пришлось полностью отказаться.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня это организации двух подчинений. Это фонд, который аккумулирует взносы от нанимателей. И непосредственно назначении и выплаты пенсий осуществляет, как в народе говорят, «собесы» – управление социальной защиты. Система выстроенная, система существует не одно десятилетие. Понятно, что, изменив структуры и объединив эти два органа – это достаточно рискованный шаг. Все-таки приняли решение сохранить действующие структуры так, как есть. При этом мы действительно дальше будем продолжать развивать нашу информационную составляющую фонда. И мы очень заинтересованы в дальнейшем информировать человека о его стаже, о его заработной плате, с которой выплачиваются взносы, чтобы человек заблаговременно получил информацию о своей будущей пенсии. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться. Ресурс сегодня позволяет. Мы уже начиная с 2003 года ведем персонифицированный учет. И про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет, где человек работал, с какой он выплачивал взносы. Поэтому будем информировать человека о его стаже и его объеме взносов.
В целом на совершенствование системы соцстрахования специалисты сферы закладывают три-четыре года. Мнение главы государства: если и внедрять новые подходы, то оперативно, не растягивая на годы. Но для этого прийти необходимо к четкому пониманию, как будет лучше.