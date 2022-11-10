Ирина Костевич: «Про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет, где человек работал»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня это организации двух подчинений. Это фонд, который аккумулирует взносы от нанимателей. И непосредственно назначении и выплаты пенсий осуществляет, как в народе говорят, «собесы» – управление социальной защиты. Система выстроенная, система существует не одно десятилетие. Понятно, что, изменив структуры и объединив эти два органа – это достаточно рискованный шаг. Все-таки приняли решение сохранить действующие структуры так, как есть. При этом мы действительно дальше будем продолжать развивать нашу информационную составляющую фонда. И мы очень заинтересованы в дальнейшем информировать человека о его стаже, о его заработной плате, с которой выплачиваются взносы, чтобы человек заблаговременно получил информацию о своей будущей пенсии. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться. Ресурс сегодня позволяет. Мы уже начиная с 2003 года ведем персонифицированный учет. И про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет, где человек работал, с какой он выплачивал взносы. Поэтому будем информировать человека о его стаже и его объеме взносов.