Лучших студотрядовцев поощрили наградами в Минске. В каких отраслях помогли ребята, рассказал Владимир Кухарев

В мероприятии приняли участие свыше 2,5 тысячи учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. На протяжении трех месяцев ребята трудились в различных столичных организациях, в том числе попробовали себя в роли слесарей, столяров, вожатых, кухонных работников. Лучшие из них были отмечены грамотами и ценными подарками. Наградили и принимающие организации.

Алина Васильева, студентка БГПУ им. Максима Танка: Уже 8 лет наш отряд работает в детском оздоровительно-образовательном центре «Зубренок». И он уже дважды лучший педагогический отряд в Республике Беларусь. Я сама буду учителем начальных классов, поэтому, наверное, всегда и работаю с маленькими детками такими, с какими буду в будущем работать.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: С каждым годом все больше мы прирастаем, ярким примером, можно сказать, на 2 000 по сравнению с прошлым годом мы больше трудоустроили нашей молодежи. Поэтому мы уверены, что наша молодежь хочет больше трудиться на объектах нашей страны.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Я хочу поблагодарить всех участников движения, потому что они действительно оказали очень большую помощь по самым различным отраслям. Это и строительство, и дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, помощь сельхозпредприятиям по уборке урожая. Конечно же, работа проведена очень большая, и радует, что молодежь действительно работает, действительно выражает к этому интерес.

Всего в столице было сформировано 665 студенческих отрядов. В них приняло участие свыше 11 тысяч молодых ребят.