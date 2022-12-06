Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?

Ее здоровье теперь не только под пристальным вниманием главы государства, но и всей страны. История пациентки Шкловской районной больницы, которую 5 декабря озвучил Александр Лукашенко во время встречи с министром здравоохранения, вызвала резонанс. В комментариях белорусы сочувствуют, упрекают, благодарят и одновременно ругают врачей. И, конечно, ждут подробностей громкой истории. Как сегодня себя чувствует женщина, чье здоровье теперь на контроле самого Президента? И как этот конкретный случай может повлиять на работу всей системы здравоохранения? Расскажет Юлия Мычка.

Вы себя получше чувствуете, да? Хорошо.

53-летняя жительница Шкловского района – сегодня самый популярный пациент Могилевской областной больницы. Состояние ее здоровья на контроле самого Президента. История болезни – несколько страниц мелким шрифтом, но решающую роль в лечении сыграли не медицинские протоколы, а всего одно письмо, адресованное главе государства. Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы. После двух недель лечения в палате интенсивной терапии Могилевской областной больницы женщине стало легче. Сейчас, по оценке медиков, ее состояние стабильно тяжелое.

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной клинической больницы:

Пациентка перенесла ряд тяжелых заболеваний, в том числе ковид-инфекцию в сентябре. Была истощена. В тяжелом состоянии было оперативное вмешательство накануне выполнено. Плюс сопутствующая патология отмечалась у нее – дыхательная недостаточность, что требовало искусственной вентиляции легких.

Реанимация – это место, где врачи не строят прогнозов, но оказывают самую высокотехнологичную помощь. Пациентке сделали КТ и УЗИ на аппаратах высокого класса. О здоровье женщины, которая, сама того не подозревая, попала в поле зрения Президента, беспокоятся близкие.

Анжелика Демидова, дочь:

Мы очень благодарны, всей семьей. Мы знаем, что она поправится. И мы надеемся на это. И придет к нам домой, к семье, внукам. И скажет: «Я по вам соскучилась очень сильно».

История показательная. Она обнажила проблемы, с которыми сталкиваются и медики, и пациенты на периферии. Возник вопрос: почему сложного больного не передали областной больнице раньше? Ведь даже сейчас из 18 коек в отделении интенсивной терапии каждая третья занята жителем района. Реанимационный блок для того и расширили в три раза, чтобы спасать людей, которые фактически оказались в шаге от смерти, независимо от их места прописки. Здесь на службе у медиков самое современное оборудование. Например, аппараты ЭКМО, которые врачи называют методом последней надежды.

Дмитрий Парецкий, перфузиолог отделения кардиохирургии Могилевской областной клинической больницы:

По сути, это мост к выздоровлению либо мост к какому-то правильному подходу и выбору лечения, которое поможет человеку в действительно критической ситуации остаться в удовлетворительном состоянии. Во-первых, даст время выиграть врачам в борьбе с болезнью и пациенту, соответственно, побороться за жизнь и выздороветь.

Упреки главы государства в адрес Минздрава пока, как выразился сам Александр Лукашенко, «без глубоких выводов и только толкают к размышлению». А между тем в шкловской больнице поспешили сделать несколько ремарок: пациентка все время была подключена к динамическому монитору и находилась под наблюдением врачей. Кроме этого, никакого конфликта или претензий со стороны родственников к медперсоналу не было.

Сергей Новиков, главный врач Шкловской центральной районной больницы:

Привлекались для оказания медицинской помощи областные специалисты, для коррекции лечения. И планировался перевод в областное учреждение для дальнейшего лечения. Конфликтных ситуаций ни с родственниками, ни с человеком у нас не возникало. Я думаю, это просто человеческий фактор и забота о близком: каждый хочет как можно лучшего для своих родственников и близких.

Юлия Мычка, корреспондент:

Только в 2022 году из Шкловской районной больницы были переведены в медучреждения Могилева около 3 % пациентов.

С одной стороны, это цифра говорит о том, что связь с коллегами из области налажена, с другой, что шкловские медики справляются с поставленными задачами на месте. Трактовать можно и наоборот: врачи районной больницы не очень-то спешат передавать тяжелых больных коллегам из областных клиник?

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Слова главы государства – это нам очередное указание к действию. Значит, где-то мы не дорабатываем, раз люди приходят не к нам, а видят, что только Президент может им помочь. С одной стороны, когда это касается близких людей, я это очень понимаю. Сам бы, если бы была необходимость и возможность, бросился бы просить у кого угодно. С другой стороны, здесь сегодня, в области, широкая сеть здравоохранения. Наша задача сегодня – еще раз рассказать людям, что она есть.