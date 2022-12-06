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Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?

06 декабря 2022 18:10
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Ее здоровье теперь не только под пристальным вниманием главы государства, но и всей страны. История пациентки Шкловской районной больницы, которую 5 декабря озвучил Александр Лукашенко во время встречи с министром здравоохранения, вызвала резонанс. В комментариях белорусы сочувствуют, упрекают, благодарят и одновременно ругают врачей. И, конечно, ждут подробностей громкой истории. Как сегодня себя чувствует женщина, чье здоровье теперь на контроле самого Президента? И как этот конкретный случай может повлиять на работу всей системы здравоохранения?

Расскажет Юлия Мычка.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-1

Вы себя получше чувствуете, да? Хорошо.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-4

53-летняя жительница Шкловского района – сегодня самый популярный пациент Могилевской областной больницы. Состояние ее здоровья на контроле самого Президента. История болезни – несколько страниц мелким шрифтом, но решающую роль в лечении сыграли не медицинские протоколы, а всего одно письмо, адресованное главе государства.

Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы.

После двух недель лечения в палате интенсивной терапии Могилевской областной больницы женщине стало легче. Сейчас, по оценке медиков, ее состояние стабильно тяжелое.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-7

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной клинической больницы:
Пациентка перенесла ряд тяжелых заболеваний, в том числе ковид-инфекцию в сентябре. Была истощена. В тяжелом состоянии было оперативное вмешательство накануне выполнено. Плюс сопутствующая патология отмечалась у нее – дыхательная недостаточность, что требовало искусственной вентиляции легких.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-10

Реанимация – это место, где врачи не строят прогнозов, но оказывают самую высокотехнологичную помощь. Пациентке сделали КТ и УЗИ на аппаратах высокого класса. О здоровье женщины, которая, сама того не подозревая, попала в поле зрения Президента, беспокоятся близкие.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-13

Анжелика Демидова, дочь:
Мы очень благодарны, всей семьей. Мы знаем, что она поправится. И мы надеемся на это. И придет к нам домой, к семье, внукам. И скажет: «Я по вам соскучилась очень сильно».

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-16

История показательная. Она обнажила проблемы, с которыми сталкиваются и медики, и пациенты на периферии. Возник вопрос: почему сложного больного не передали областной больнице раньше? Ведь даже сейчас из 18 коек в отделении интенсивной терапии каждая третья занята жителем района. Реанимационный блок для того и расширили в три раза, чтобы спасать людей, которые фактически оказались в шаге от смерти, независимо от их места прописки. Здесь на службе у медиков самое современное оборудование. Например, аппараты ЭКМО, которые врачи называют методом последней надежды.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-19

Дмитрий Парецкий, перфузиолог отделения кардиохирургии Могилевской областной клинической больницы:
По сути, это мост к выздоровлению либо мост к какому-то правильному подходу и выбору лечения, которое поможет человеку в действительно критической ситуации остаться в удовлетворительном состоянии. Во-первых, даст время выиграть врачам в борьбе с болезнью и пациенту, соответственно, побороться за жизнь и выздороветь.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-22

Упреки главы государства в адрес Минздрава пока, как выразился сам Александр Лукашенко, «без глубоких выводов и только толкают к размышлению». А между тем в шкловской больнице поспешили сделать несколько ремарок: пациентка все время была подключена к динамическому монитору и находилась под наблюдением врачей. Кроме этого, никакого конфликта или претензий со стороны родственников к медперсоналу не было.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-25

Сергей Новиков, главный врач Шкловской центральной районной больницы:
Привлекались для оказания медицинской помощи областные специалисты, для коррекции лечения. И планировался перевод в областное учреждение для дальнейшего лечения. Конфликтных ситуаций ни с родственниками, ни с человеком у нас не возникало. Я думаю, это просто человеческий фактор и забота о близком: каждый хочет как можно лучшего для своих родственников и близких.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-28

Юлия Мычка, корреспондент:
Только в 2022 году из Шкловской районной больницы были переведены в медучреждения Могилева около 3 % пациентов.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-31

С одной стороны, это цифра говорит о том, что связь с коллегами из области налажена, с другой, что шкловские медики справляются с поставленными задачами на месте. Трактовать можно и наоборот: врачи районной больницы не очень-то спешат передавать тяжелых больных коллегам из областных клиник?

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-34

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:
Слова главы государства – это нам очередное указание к действию. Значит, где-то мы не дорабатываем, раз люди приходят не к нам, а видят, что только Президент может им помочь. С одной стороны, когда это касается близких людей, я это очень понимаю. Сам бы, если бы была необходимость и возможность, бросился бы просить у кого угодно. С другой стороны, здесь сегодня, в области, широкая сеть здравоохранения. Наша задача сегодня – еще раз рассказать людям, что она есть.

Пациентка на контроле Президента. Как вышло, что тяжёлый больной не мог получить полноценное лечение?-37

Разбираться, что на самом деле происходит в районных больницах, теперь по поручению главы государства будет специальная независимая мобильная группа. Она будет состоять из специалистов, которые выборочно и неожиданно проверят медучреждения, чтобы качественная медицина была доступна каждому белорусу, независимо от его статуса и места прописки.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Юлия Мычка # Александр Лукашенко # Валерий Печерский # Анжелика Демидова # Дмитрий Парецкий # Сергей Новиков # Александр Старовойтов # Фотофакт

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