«Пациент не приходит в поликлинику, он обращается в кол-центр». Как теперь выписывают рецепты на лекарства?

Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Волна COVID-19 вновь, ни для кого не секрет, накрыла, и очереди в поликлиниках тоже ни для кого не в новинку. Вот и наша съемочная группа решила приехать в одну из столичных поликлиник, дабы показать все как есть на самом деле. Но перед тем как войти внутрь, конечно, нужно быть во всеоружии, потому как маску и перчатки никто не отменял, и речь не только об учреждениях здравоохранения. Потому надеваем маску и можно идти внутрь.

И вот, кажется, то, чем сегодня уже никого и не удивишь – при входе контроль температуры. С этим все в порядке, значит, можем попасть в чистую зону. Уже на этом этапе распределяют потоки на температурящих (потенциально больных) и просто пациентов.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

Мы наблюдаем подъем заболеваемости острыми респираторными вирусным инфекциями, в том числе коронавирусной. В теперешнее время ограничено оказание плановой помощи, оказывается медицинская помощь лицам с хроническими заболеваниями и лицам старше 80 лет преимущественно на дому. То есть, если пациенту с хроническими заболеваниями необходимо выписать лекарственное средство – во-первых, рецепты выписываются до шести месяцев. Пациент не приходит в поликлинику, он обращается в колл-центр поликлиники. И наш сотрудник связывается с ним, обсуждает перечень препаратов, которые с помощью студентов Белорусского медицинского колледжа доставляют на дом.