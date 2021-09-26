Стоит ли делать прививку от гриппа, если вы уже вакцинировались от коронавируса?
Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как защитить себя от порой необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Да, многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.
В период четвертой волны COVID-19 есть свои особенности кампании по иммунизации.
Елена Игнатович, заведующая 39-й городской клинической поликлиникой Минска:
Если пациент не прошел еще все этапы вакцинации от коронавирусной инфекции, но уже желает привиться и от коронавируса, и от гриппа, в принципе он тоже может это сделать. Он пишет свое согласие на две вакцинации от двух инфекций. Доктор смотрит его, если все хорошо, то в принципе в один день можно ввести и первый этап от коронавирусной инфекции в одно плечо и инъекцию от гриппа.
– Я привилась от коронавируса, нужно ли мне еще делать прививку от гриппа?
– Прививка от коронавирусной инфекции дает общий иммунный ответ организма на вирусные инфекции. Защита на вирусные инфекции в любом случае уже какая-то вырабатывается. Но конкретно гриппоподобные вирусные инфекции – здесь защиты не будет. Желательно все-таки от гриппа тоже прививаться.
И все же, если признаки COVID-19 вас настигли, что же в этом случае делать? Ведь, как ведется, предупрежден, значит – вооружен.
Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
Если у пациента появляются симптомы ОРИ, если его состояние позволяет – обратиться в инфекционное отделение. Если у него температура выше 38 °C, и он не может выйти из дома, он вызывает врача на дом.
– Если он приходит сюда, его сразу могут направить на тест, правильно?
– Если он обращается в инфекционное отделение поликлиники, там врач проводит его медицинский осмотр. Там же, если врач определяет наличие показаний, мы проводим ему ПЦР-диагностику и сразу осуществляем забор крови из вены.
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