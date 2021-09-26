Стоит ли делать прививку от гриппа, если вы уже вакцинировались от коронавируса?

Как защитить себя от порой необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Да, многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.

Елена Игнатович, заведующая 39-й городской клинической поликлиникой Минска:

Если пациент не прошел еще все этапы вакцинации от коронавирусной инфекции, но уже желает привиться и от коронавируса, и от гриппа, в принципе он тоже может это сделать. Он пишет свое согласие на две вакцинации от двух инфекций. Доктор смотрит его, если все хорошо, то в принципе в один день можно ввести и первый этап от коронавирусной инфекции в одно плечо и инъекцию от гриппа.

– Я привилась от коронавируса, нужно ли мне еще делать прививку от гриппа?

– Прививка от коронавирусной инфекции дает общий иммунный ответ организма на вирусные инфекции. Защита на вирусные инфекции в любом случае уже какая-то вырабатывается. Но конкретно гриппоподобные вирусные инфекции – здесь защиты не будет. Желательно все-таки от гриппа тоже прививаться.

И все же, если признаки COVID-19 вас настигли, что же в этом случае делать? Ведь, как ведется, предупрежден, значит – вооружен.