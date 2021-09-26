«Включать поливитаминные комплексы». Как сохранить иммунитет в межсезонье

Как защитить себя от порой необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Да, многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.

Каждую секунду наш организм проверяют на прочность десятки видов бактерий, грибков и вирусов. Но у нас есть защита – иммунная система, о которой стоит вспоминать не только в тот момент, когда встреча с вирусом уже произошла.