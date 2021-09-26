«Включать поливитаминные комплексы». Как сохранить иммунитет в межсезонье

Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как защитить себя от порой необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Да, многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.
Каждую секунду наш организм проверяют на прочность десятки видов бактерий, грибков и вирусов. Но у нас есть защита – иммунная система, о которой стоит вспоминать не только в тот момент, когда встреча с вирусом уже произошла.
Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:
Речь идет про тот самый здоровый образ жизни, который включает и естественную физическую активность, адекватную – это 20 %. И 80 % – здоровый сбалансированный рацион, который включает все: и белки, жиры, углеводы, и витамины, микроэлементы. То есть весь набор так называемого нутриома. И если мы говорим про особые риски, потому что межсезонье это период достаточно требовательный с точки зрения иммунной системы, конечно, иммунную систему нужно поддерживать. Чтобы она адекватно реагировала, для нее нужен строительный материал. Включать поливитаминные комплексы. Потребности в антиоксидантных витаминах выше, они выше в том же витамине D, в жирорастворимых витаминах. То есть здесь такая многоплановая задача, поэтому чем разнообразнее, богаче наш рацион с точки зрения пользы, тем лучше.
И помнить, конечно, важно, что прежде всего все зависит от нас самих. И в очередной раз не забыть надеть маску или перчатки, вымыть руки или воспользоваться антисептиком. Это первый шаг для безопасности своей и окружающих. Ведь нынче в моде эпидэтикет. Лучше действовать на опережение, тогда есть большая вероятность сказать вирусу нет.
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