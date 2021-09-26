«Этот хитрый психологический приём не особо работает». Психолог о призывах к забастовкам на предприятиях Беларуси

Алена Дзиодзина, психолог: Сергей Дылевский – еще один архетип, устами которого в нашей стране попытались режим шатать. И, слушая его, возникает впечатление, что если бы не власть, то он обязательно бы нашел у себя миллион в кармане и личный вертолет во дворе. А так – образ простого белорусского мужика, который по жизни устал работать и зарабатывать, беспокоиться и думать о завтрашнем дне, сводить концы с концами и все такое прочее. Его риторика и образ делают попытки выражать чувства людей лучше, чем те сами могли бы это сделать. Но этот хитрый психологический прием не особо работает. Почему? Да все просто объяснимо. Наши люди чувствуют просто иначе. Белорусы всегда отличались трудолюбием и своим умением всего достигать, рассчитывая лишь на свои силы. Так станет ли белорусский человек пускать на самотек дело, в которое было вложено так много сил? Нет. А вот Дылевский и те, кто за ним стоит, похоже, считают, что может. И потому пытаются побудить белорусов разрушить свой дом до основания.

Алена Дзиодзина:

Уронить экономическую систему страны и создать простым белорусам все условия, чтобы вынудить их на протест. Так бы те никогда не возмутились, да и в этот раз они бы шли не против своего Президента. Они были бы против разрухи, хаоса, с утратой чувства безопасности и тревогой о завтрашнем дне. Да, дно было бы очень близко, молитвами Сергеевыми. Только размышляет об этих перспективах Дылевский с безудержным оптимизмом. Когда его спрашивают: «А что, если забастовка парализует страну?», он признается, что в аналитике таких вопросов не сильно разбирается.

Это все, что нам нужно про него знать. Однако пойти за лидером, пусть по простоте своей, возможно, похожим на многих из нас, но который ни разу не эксперт и не понимает последствий, к которым вся эта игра может привести лишь потому, что ему тоже все надоело?