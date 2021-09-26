Карпенков: под видом возвращения нелегальных мигрантов они забрасывают к нам потенциальных террористов

Новости Беларуси. Провокации, терроризм, диверсии. Беглые и их хозяева не брезгуют никакими средствами. Эту и другие темы затронул наш политический обозреватель Григорий Азаренок в беседе с командующим внутренними войсками, генералом Николаем Карпенковым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какова сейчас ситуация на границе и что будет, если представители маргинальной оппозиции все-таки перейдут черту? Эксклюзив СТВ прямо сейчас. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас общественно-политическая ситуация полностью успокоилась, но какие-то провокации, и даже на попытки диверсий они выходят. Как на это реагируют войска? Где-то обстановка под нашим полным контролем, а где-то усугубилась

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Во внутренних войсках, вы знаете, есть у нас определенные периоды служебные, определенные знаковые, эпохальные события. Мы во внутренних войсках эти периоды отсчитываем – от одной сдачи на краповый берет до другой. Последняя была сдача в апреле. Сейчас проходила у нас сдача на краповый берет – сдали 32 краповика, наша семья пополнилась, и у нас военнослужащих, офицеров, прапорщиков, имеющих право ношения крапового берета, уже значительно больше тысячи. Это очень значимая сила. За последние полгода, которые есть, по определенным моментам где-то обстановка находится под нашим полным контролем, а где-то, получается, усугубилась. Если обстановка касается тех моментов, которые были связаны с протестными акциями, с возможностью организовать стачки, массовые беспорядки, то сейчас, на данный момент, этого нет. Все под полным-полным контролем. И уже даже те змагары, которые когда-то давно принимали участие, уже и перекрасились, и забыли, и стараются не вспоминать. Но когда к ним приходят наши подразделения СОБР, «Алмаз», ГУБОП, их задерживают – они уже в ужасе кричат: «Это же было давно, мы уже это забыли, а вы до нас доходите». Ну, в том-то и сила закона. Григорий Азаренок:

Тогда еще говорилось, в августе, что каждого найдут, к каждому придут. Николай Карпенков:

Неотвратимость возмездия за то, что он совершил, и за то, что он пытался, угрожал. Григорий Азаренок:

Тогда посмеивались. «Всех знаем, до каждого дойдем, если еще не дошли»

Николай Карпенков:

Да, посмеивались. Сейчас не смеются. И даже между собой делятся: самое главное сейчас, если придут, – успеть открыть двери. Иначе вынесут двери и будут еще определенные последствия. Все к этому готовятся. Всех помним, всех знаем, до каждого дойдем, если еще не дошли. И обязательно каждый ответит по закону, что он против родины сделал. Ну и, конечно, кто бы мог представить еще полгода назад, что будут введены такие жесточайшие санкции: первые, вторые, третьи, четвертые, кордоны выстроены, что будет эта провокация с самолетом, что наши самолеты Belavia не будут пускать в Западную Европу, что натовские войска будут присутствовать практически во всех государствах – и в Литве, и в Латвии, и в Польше. Украина заняла такую агрессивную позицию. Плюс с помощью этой, скажем так, заранее спровоцированной их агрессивной политики гибридная война с помощью нелегальных мигрантов у нас на границе. Они пытаются под видом возвращения к нам мигрантов забрасывать сюда террористов и экстремистов Григорий Азаренок:

Да, вот недавно в СМИ, допустим, была история про Бобруйск – провокация на полигоне. Расскажите, что это было. «Как только до них дошел спецназ, резко поменяли все взгляды. Готовы сдавать всех и вся»

Николай Карпенков:

Задержали трех отморозков, трех змагаров, которые совершили шесть и террористических актов, и экстремистских акций. Ну и, скажем так, поджог «Табакеркі», поджог на полигоне наших хозяйственных построек, минирование путей с помощью мин, вывешивание баннеров, угроз, распространяемых в интернете, сотрудникам правоохранительных органов. Их всех задержали. И как только задержали, буквально того, кто возле них был, тут же сдал и первого. А первый, получается, оказался не первый, а третий – это не он. И всех свели, всех сдали и рассказали про все дополнительные эпизоды. И извиняются: «бес попутал» и «сами не знаем, как это произошло». Ну вот такие отвратительные, омерзительные твари, которые где-то за спиной и смелы, и ходили и показывали как можно шире, что вот это мы сделали, и тут мы были, «что вы ходите, надо активно действовать». Но как только до них дошел спецназ, резко поменяли все взгляды. Готовы сдавать всех и вся.

Григорий Азаренок:

Уже немного коснулись ситуации на границе. Там же внутренние войска помогают пограничникам. Мы видели видео, как они заботятся, как они дают свой паек этим несчастным людям, как они собирают теплую одежду, привозят. Что там происходит вообще? Мы нацеливаем людей на то, что они должны быть смелы и решительны, но в то же время милосердны Николай Карпенков:

Мы людей нацеливаем на то, что во всех своих действиях они должны быть смелы и решительны, подготовлены, но в то же время и милосердны – там, где надо, оказать помощь и старику, и потерявшемуся ребенку. Вы знаете, вот это все, что у них в душе есть, оно транспонируется на те задачи, которые мы выполняем на границе. На границе обстановка, конечно, неспокойная. Мигранты – их нам подбрасывают сюда, там присутствуют спецслужбы. Пограничники выполняют свои задачи, они обеспечивают безопасность, они задерживают нарушителей. Внутренние войска в этой ситуации оказывают помощь пограничникам, чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши. Мы и охраняем тыл у пограничников, и помогаем в работе с нелегальными мигрантами

Николай Карпенков:

Везде же вот эти многоходовые комбинации, они заключаются в использовании непонятных то ли пограничников, то ли полицейских. Иди там разберись, кто с нашей территории что-либо сделал. Поэтому мы охраняем и тыл у пограничников, мы оказываем непосредственную помощь и в работе с нелегальными мигрантами, не давая, чтобы нам сюда стадами загоняли. Самое страшное, что под видом возвращения сюда нелегальных мигрантов они забрасывают к нам потенциальных террористов и экстремистов. С такими людьми мы имеем опыт работы. Мы их раздеваем, осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле. Мы в этом направлении помогаем, ну и, конечно, помогая пограничникам и специальным службам непосредственно на границе. Мы, конечно, видя всю драматичность ситуации, когда голодают дети, когда замерзшие, в палатках находятся, где-то бойцы, были ситуации – и свой паек отдают, который ему дан. Погодные условия сложные – на сутки. Но они отдают свой туда, один делят пополам. Вот так рождается и армейское братство, и сила спецназовская характера закаляется в таких трудностях.

Наши души не могут зачерстветь, глядя, как там бьют электрошокером, гонят босых женщин Николай Карпенков:

Вы знаете, с нами бог. Наши души не могут зачерстветь, глядя на все это, как там бьют электрошокером и гонят босых женщин, загоняя их до смерти. А здесь наши бойцы делятся своей едой, приносят дрова и даже дают в этой ситуации теплые вещи. Григорий Азаренок:

Беглые – их идеологи сейчас открыто заявляют, что у них ничего не получится без открытого террора, то есть они готовы здесь устроить бойню. Нашим детям угрожают, готовы живьем их сожрать Николай Карпенков:

Конечно, мы просматриваем интернет, мы же должны видеть то, о чем этот лживый враг говорит и заявляет. Да, мы берем поправку на все эти заявления, но глядя на эти интервью, которые там звучат: «я террорист, я перейду границу, я буду здесь присутствовать». Да, это все говорится, но оно говорится гламурненько. Никто не забыл в этой ситуации красиво одеться, манерность, гламурные очки. Конечно, такие горячие заявления мы берем на определенную заметку. Нет, они не страшны, те, которые говорят, они на это дело неспособны. Есть, да, реальные отморозки, инициативники, которые работают на BYPOL, предложили себя. Твари, продажные люди, ненавидящие себя, людей, свою страну, которой угрожают, и сейчас угрожают. И нашим детям угрожают, готовы живьем даже наших детей сожрать. В этой ситуации мы ко всему готовы, мы боеготовы, пусть попробуют подойти, что-либо сделать, даже по отношению к отдельно взятому нашему военнослужащему или нашей семье. Не дай бог, что-то произойдет, мы же бойца своего не сможем удержать или офицера-краповика.