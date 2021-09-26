Прямой эфир

Коронавирус в Беларуси. Когда заболеть может даже привитый человек?

26 сентября 2021 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мир, похоже, накрывает новая волна коронавируса. Заметный рост заболеваемости констатируют в разных уголках планеты. Правда, есть исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коронавирус в Беларуси. Когда заболеть может даже привитый человек?-1

Как защитить себя от необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.

Коронавирус в Беларуси. Когда заболеть может даже привитый человек?-3

Тем не менее очереди в поликлиниках есть. Большая загруженность по понедельникам и пятницам. При этом доктора стараются продлить больничные как можно дольше, дабы минимизировать походы пациентов к врачу. 

Любопытная статистика. Количество невакцинированных пациентов с коронавирусом, которые поступают в больницу, намного больше, чем вакцинированных. На 20 непривитых приходится один привитый. Привитые люди и то чаще всего заражаются тогда, когда после прививки еще не прошло три недели и иммунитет попросту не успел сформироваться.

Читайте также:

«Включать поливитаминные комплексы». Как сохранить иммунитет в межсезонье

Стоит ли делать прививку от гриппа, если вы уже вакцинировались от коронавируса?

«Увеличили количество рабочих мест операторов колл-центра». Какие принимают меры, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках

# Коронавирус # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов
26 сентября 2021 17:42

Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов

«Пациент не приходит в поликлинику, он обращается в кол-центр». Как теперь выписывают рецепты на лекарства?
26 сентября 2021 17:39

«Пациент не приходит в поликлинику, он обращается в кол-центр». Как теперь выписывают рецепты на лекарства?

«Этот хитрый психологический приём не особо работает». Психолог о призывах к забастовкам на предприятиях Беларуси
26 сентября 2021 17:36

«Этот хитрый психологический приём не особо работает». Психолог о призывах к забастовкам на предприятиях Беларуси