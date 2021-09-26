Коронавирус в Беларуси. Когда заболеть может даже привитый человек?

Как защитить себя от необоснованного риска, например, подхватить коронавирус в поликлинике? Многие препараты сейчас перевели в разряд безрецептурных, отменены профилактические медосмотры. Но это еще не полное решение проблемы.

Тем не менее очереди в поликлиниках есть. Большая загруженность по понедельникам и пятницам. При этом доктора стараются продлить больничные как можно дольше, дабы минимизировать походы пациентов к врачу.

Любопытная статистика. Количество невакцинированных пациентов с коронавирусом, которые поступают в больницу, намного больше, чем вакцинированных. На 20 непривитых приходится один привитый. Привитые люди и то чаще всего заражаются тогда, когда после прививки еще не прошло три недели и иммунитет попросту не успел сформироваться.

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