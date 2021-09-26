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Нечеловеческий пинг-понг, или как выглядит пограничное милосердие? Анонс ток-шоу «По существу»

26 сентября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Нечеловеческий пинг-понг, или как выглядит пограничное милосердие? 27 сентября на площадке нашего ток-шоу «По существу» Кирилл Казаков и Алена Сырова разберут ситуацию на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Заиндевелые сердца блюстителей европейских гуманных ценностей и замерзшие люди, бросающие клич о помощи. К чему это приведет, как разрешить миграционный кризис и что происходит прямо в момент эфира на границе милосердия?

Смотрите прямой эфир ток-шоу «По существу» в понедельник, 27 сентября, в 18:30, за час до информационного канала на СТВ.

# Беженцы # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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