Нечеловеческий пинг-понг, или как выглядит пограничное милосердие? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Нечеловеческий пинг-понг, или как выглядит пограничное милосердие? 27 сентября на площадке нашего ток-шоу «По существу» Кирилл Казаков и Алена Сырова разберут ситуацию на границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Заиндевелые сердца блюстителей европейских гуманных ценностей и замерзшие люди, бросающие клич о помощи. К чему это приведет, как разрешить миграционный кризис и что происходит прямо в момент эфира на границе милосердия?