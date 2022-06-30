30 июня отмечается Всемирный день социальных сетей

30 июня профессиональный праздник отмечают белорусские экономисты

Сегодня, 30 июня, профессиональный праздник отмечают белорусские экономисты. Именно в этот день 101 год назад в Минске начала работу Государственная плановая комиссия БССР. Шли годы и менялись названия: комиссия стала Госпланом БССР, который в свою очередь в начале 1990-х трансформировался в Государственный комитет Беларуси по экономике и планированию. В 1994 году преемником Госэкономплана выступило Минэкономики. Экономисты не стоят у станков и не работают в поле, но именно они обеспечивают «связь» управленцев и линейных работников предприятий, участвуя во всех процессах хозяйственной деятельности организаций. Когда работник получает зарплату или держит в руках смету, когда руководитель видит перед собой бюджет предприятия на предстоящий год или отчет по результатам прошедшего – все это результат труда экономистов. В этот день мы поздравляем всех экономистов страны. 30 июня Международный день парламентаризма

30 июня отмечается Международный день парламентаризма. В 1889 году был создан Межпарламентский союз – глобальная организация парламентов. Парламенты являются основой демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы, выделяют средства для проведения в жизнь законов и политики и предъявляют соответствующие требования правительствам. Они стремятся к обеспечению того, чтобы политические решения благотворно сказывались на жизни всех граждан, особенно наиболее уязвимых слоев населения. Этот день призван подчеркнуть важность парламентской системы и роль парламентов в улучшении жизни людей во всем мире. 30 июня 1894 года был открыт лондонский мост – Тауэр-бридж

30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж. Строительные работы начались в июне 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено более миллиона фунтов. Тауэрский мост – визитная карточка британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира. 30 июня Международный день астероида

Международный день астероида также отмечается сегодня. Памятная дата ООН приурочена к годовщине падения Тунгусского метеорита. 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска пролетел гигантский шар-болид. Его полет сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился мощным взрывом. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, а также пострадали люди. Ученые выдвинули множество гипотез произошедшего. Одна из них – падение гигантского метеорита. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Существуют и такие версии, как катастрофа космического корабля, летевшего к нам с Марса, столкновение Земли с облаком космической пыли и еще около 100 теорий. В район катастрофы регулярно отправляются экспедиции исследователей. Но тайна Тунгусского метеорита так и не раскрыта. 30 июня Всемирный день социальных сетей