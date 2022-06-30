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Президент вручит государственные награды выдающимся белорусам во Дворце Независимости

30 июня 2022 07:46
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Новости Беларуси. В Беларуси госнаград удостоены 33 представителя различных сфер деятельности. 30 июня почетные знаки отличия лучшие из лучших получат из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент вручит государственные награды выдающимся белорусам во Дворце Независимости-1

Торжественная церемония во Дворце Независимости в преддверии главного праздника белорусской государственности стала уже доброй традицией и знаком огромного уважения руководства страны к заслугам и достижениям белорусов.

Яркими впечатлениями и эмоциями участники церемонии поделятся в наших следующих выпусках.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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