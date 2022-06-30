Президент вручит государственные награды выдающимся белорусам во Дворце Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси госнаград удостоены 33 представителя различных сфер деятельности. 30 июня почетные знаки отличия лучшие из лучших получат из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония во Дворце Независимости в преддверии главного праздника белорусской государственности стала уже доброй традицией и знаком огромного уважения руководства страны к заслугам и достижениям белорусов.