«Не вянет, не осыпается». Какое хвойное дерево лучше всего украсит дом к Новому году?

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос, Ольга, к вам: что с домом, как украсить дом? Я знаю даже, что есть свои тенденции, модные направления, тренды по украшению. Я очень люблю, когда елки делают однотонные, например: розовые игрушки, с розовыми гирляндами. Это смотрится очень стильно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Одно время вообще шары заменялись бантами, например, какими-то роскошными.
Наталья Надольская:
А ведь когда-то вешали конфеты на елки. Конфеты модно вешать на елки?
Ольга Фираго, интерьерный стилист-декоратор:
Модно. И пряники модно, и конфеты, и банты. Поверьте, перья и вырезанные из войлока, своими руками сшитые всевозможные игрушки. Сегодня хендмейд – это очень популярно, востребовано. А знаете, откуда все идет?
Татьяна Савчик:
Энергетически, наверное, еще и важно?
Ольга Фираго:
Конечно. Во-первых, мы подключаем всю семью. Это, кстати, очень здорово: привлечь своих детей, родных к тому, чтобы украсить дом. Это уже изначально создает особую атмосферу. Мы включаемся все, заражаемся, ждем этого праздника, развешиваем игрушки.
Что касаемо украшения, то, конечно, здесь очень важно в первую очередь соблюсти цветовую гамму дома. Если это, например, очень спокойные тона – сегодня это очень популярно – серые, бежевые, то, конечно, здесь хочется добавить. У нас будет зеленая ель. Традиционные цвета новогодние – это зеленый, белый и охристый.
Учитывая, что у нас грядущий год – это год черного водного тигра. Водный тигр именно говорит о голубом цвете. И цвет грядущего 2022 года – Pantone озвучил этот цвет – Very Peri. Он такой: сирень…
Татьяна Савчик:
Аквамарин?
Ольга Фираго:
Да, аквамариновый. То есть голубые, сиреневые, серые оттенки. Поэтому серебристый, голубой, синий – вот эти цвета.
Конечно, опять же про то, что я сказала, нужно вовлекать всех родных в это таинство – украшение нашего дома, создание вот этой особой атмосферы. Ведь, если мы сами не позаботимся об этом, то никто для нас этого не сделает. Поэтому своими руками.
Столько всевозможных магазинов, где продается всякая мелочь: стразы, бусины. Уже вырезанные снежинки расклеить на окна, сделать венки очень красиво. Рекомендация, кстати – пихта нобилис, правильно, по-моему, я называю.
Татьяна Савчик:
Пихта – это вообще восхитительный запах.
Ольга Фираго:
Да, запах. Плюс, она долго держит свой цвет, не вянет, не осыпается. Поэтому всевозможный декор: стол можно украсить, композицию центральную сделать с использованием веток именно этой пихты. Украсить, на самом деле, можно и входную группу венком. Окна украсить очень красиво – можно разрисовать, опять же привлечь детей.
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