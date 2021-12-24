«Не вянет, не осыпается». Какое хвойное дерево лучше всего украсит дом к Новому году?

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос, Ольга, к вам: что с домом, как украсить дом? Я знаю даже, что есть свои тенденции, модные направления, тренды по украшению. Я очень люблю, когда елки делают однотонные, например: розовые игрушки, с розовыми гирляндами. Это смотрится очень стильно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Одно время вообще шары заменялись бантами, например, какими-то роскошными. Наталья Надольская:

А ведь когда-то вешали конфеты на елки. Конфеты модно вешать на елки?

Ольга Фираго, интерьерный стилист-декоратор:

Модно. И пряники модно, и конфеты, и банты. Поверьте, перья и вырезанные из войлока, своими руками сшитые всевозможные игрушки. Сегодня хендмейд – это очень популярно, востребовано. А знаете, откуда все идет? Татьяна Савчик:

Энергетически, наверное, еще и важно? Ольга Фираго:

Конечно. Во-первых, мы подключаем всю семью. Это, кстати, очень здорово: привлечь своих детей, родных к тому, чтобы украсить дом. Это уже изначально создает особую атмосферу. Мы включаемся все, заражаемся, ждем этого праздника, развешиваем игрушки. Что касаемо украшения, то, конечно, здесь очень важно в первую очередь соблюсти цветовую гамму дома. Если это, например, очень спокойные тона – сегодня это очень популярно – серые, бежевые, то, конечно, здесь хочется добавить. У нас будет зеленая ель. Традиционные цвета новогодние – это зеленый, белый и охристый. Учитывая, что у нас грядущий год – это год черного водного тигра. Водный тигр именно говорит о голубом цвете. И цвет грядущего 2022 года – Pantone озвучил этот цвет – Very Peri. Он такой: сирень… Татьяна Савчик:

Аквамарин?