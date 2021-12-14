Ожидается и приезд Александра Лукашенко. В Могилёве проходит сессия областного Совета депутатов

Новости Беларуси. В Могилеве проходит сессия областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собралась для утверждения кадрового решения Александра Лукашенко.

Перед собравшимися глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании указа Президента и по его поручению представил кандидатуру Анатолия Исаченко на утверждение в должности председателя Могилевского облисполкома. Ожидается, что на встречу с активом региона прибудет и сам Президент.