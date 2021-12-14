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Ожидается и приезд Александра Лукашенко. В Могилёве проходит сессия областного Совета депутатов

14 декабря 2021 13:40
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Новости Беларуси. В Могилеве проходит сессия областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собралась для утверждения кадрового решения Александра Лукашенко.  

Ожидается и приезд Александра Лукашенко. В Могилёве проходит сессия областного Совета депутатов-1

Перед собравшимися глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании указа Президента и по его поручению представил кандидатуру Анатолия Исаченко на утверждение в должности председателя Могилевского облисполкома. Ожидается, что на встречу с активом региона прибудет и сам Президент.  

Ожидается и приезд Александра Лукашенко. В Могилёве проходит сессия областного Совета депутатов-4

Напомним, накануне Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новые губернаторы возглавили Витебскую и Могилевскую области – Александр Субботин и Анатолий Исаченко. Тогда же глава государства заявил, что намерен встретиться с депутатами областных Советов и активами областей и лично представить им новых руководителей областей. 14 декабря очередь Анатолия Исаченко.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Анатолий Исаченко # Александр Субботин # Фотофакт

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