Ожидается и приезд Александра Лукашенко. В Могилёве проходит сессия областного Совета депутатов

Новости Беларуси. В Могилеве проходит сессия областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собралась для утверждения кадрового решения Александра Лукашенко.
Новости Беларуси. В Могилеве проходит сессия областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собралась для утверждения кадрового решения Александра Лукашенко.
Перед собравшимися глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании указа Президента и по его поручению представил кандидатуру Анатолия Исаченко на утверждение в должности председателя Могилевского облисполкома. Ожидается, что на встречу с активом региона прибудет и сам Президент.
Напомним, накануне Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новые губернаторы возглавили Витебскую и Могилевскую области – Александр Субботин и Анатолий Исаченко. Тогда же глава государства заявил, что намерен встретиться с депутатами областных Советов и активами областей и лично представить им новых руководителей областей. 14 декабря очередь Анатолия Исаченко.