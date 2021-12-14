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«Время сокращается в три раза». Как на производстве автомобилей сказалась цифровизация?

14 декабря 2021 13:11
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Новости Беларуси. Центр управления движением планируют создать в Беларуси. Это стало известно в Могилеве, в котором 14 декабря прошла встреча экспертов на форуме «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Время сокращается в три раза». Как на производстве автомобилей сказалась цифровизация?-1

Сейчас во все сферы жизнедеятельности от бизнеса до медицины и сельского хозяйства проникает искусственный интеллект. Предстоит еще немало сделать по цифровизации таких сфер как промышленность, строительство и транспорт.  

«Время сокращается в три раза». Как на производстве автомобилей сказалась цифровизация?-4

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:  
Вопрос цифровизации – это такой сложный процесс, его легко начать, но невозможно закончить. Конечно, каждое предприятие на том или ином этапе старается внедрять элементы цифровизации. Вот эта площадка как раз и послужит нам всем таким ориентиром, а на каком же уровне находится каждое предприятие и что необходимо сделать, чтобы быть в фарватере этой всей работы.  

«Время сокращается в три раза». Как на производстве автомобилей сказалась цифровизация?-7

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:  
Раньше, чтобы спроектировать новый автомобиль или новую технику, должно было пройти два года. Потом его испытать, сертифицировать – это огромный кусок прежде всего времени и затрат. Сегодня делается двойник техники. Автомобиль сначала проектируется в компьютере, потом испытывается, и потом только уже с оптимизацией ставится на производство. Время сокращается в три раза.  

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# Искусственный интеллект # общество # Руслан Страхар # Александр Шумилин # Фотофакт

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