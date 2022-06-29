Прямой эфир

«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще

29 июня 2022 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии осудили строительство Польшей пограничных заграждений на границе в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще-1

Возведение пятиметрового забора общей протяженностью 186 километров, начатое во второй половине 2021 года, подходит к завершению. За это время пограничниками было найдено более трех десятков изувеченных животных. В связи с этим зооактивисты отправили петицию в Совет Европы и ЮНЕСКО. На данный момент со стороны международных организаций ответа не поступило.

«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще-4

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы как политический орган, Министерство иностранных дел, продолжаем доносить до международной общественности факт нарушения польским правительством своих обязательств по целому ряду международных договоров. Ожидаем принципиальную позицию ЮНЕСКО по действиям польской стороны, ожидаем объяснений польской стороны в рамках соответствующих форматов ЮНЕСКО и других европейских форматов по тематике Беловежской пущи. Очень рассчитываем на то, что все последствия строительства барьера будут устранены.

«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Большое количество людей действительно поддерживают нашу позицию. Большое количество организаций экологической направленности, общественных организаций в Западной Европе, в принципе, разделяют наши озабоченности. Но их голос пока не слышен.

«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще-10

По мнению экологов и зоозащитников, принимаемые польской стороной действия могут разрушить биологическое и ландшафтное разнообразие леса, которое в краткосрочной перспективе повлечет за собой массовую гибель животных и деградацию земель.

Белорусские сенаторы требуют прекратить строительство забора в Беловежской пуще. Читайте здесь.

# Беловежская пуща # общество # Юрий Амбразевич # Андрей Савиных # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На многие тропинки ещё не ступала нога человека. Почему природа Березинского биосферного заповедника не тронута?
29 июня 2022 14:23

На многие тропинки ещё не ступала нога человека. Почему природа Березинского биосферного заповедника не тронута?

В Минской областной больнице открыли новое отделение урологии. Какие операции теперь станут доступны белорусам?
29 июня 2022 14:15

В Минской областной больнице открыли новое отделение урологии. Какие операции теперь станут доступны белорусам?

Устала на работе, навалилось слишком много проблем. Как не подцепить «синдром тётки»?
29 июня 2022 14:08

Устала на работе, навалилось слишком много проблем. Как не подцепить «синдром тётки»?