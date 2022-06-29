«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии осудили строительство Польшей пограничных заграждений на границе в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возведение пятиметрового забора общей протяженностью 186 километров, начатое во второй половине 2021 года, подходит к завершению. За это время пограничниками было найдено более трех десятков изувеченных животных. В связи с этим зооактивисты отправили петицию в Совет Европы и ЮНЕСКО. На данный момент со стороны международных организаций ответа не поступило.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мы как политический орган, Министерство иностранных дел, продолжаем доносить до международной общественности факт нарушения польским правительством своих обязательств по целому ряду международных договоров. Ожидаем принципиальную позицию ЮНЕСКО по действиям польской стороны, ожидаем объяснений польской стороны в рамках соответствующих форматов ЮНЕСКО и других европейских форматов по тематике Беловежской пущи. Очень рассчитываем на то, что все последствия строительства барьера будут устранены.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Большое количество людей действительно поддерживают нашу позицию. Большое количество организаций экологической направленности, общественных организаций в Западной Европе, в принципе, разделяют наши озабоченности. Но их голос пока не слышен.