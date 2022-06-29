Устала на работе, навалилось слишком много проблем. Как не подцепить «синдром тётки»?
Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Где вообще проходит, на ваш взгляд, эта тонкая грань, которая разделяет: была милая девушка, превратилась в склочную, сварливую женщину?
Алена Петручук, два года назад занялась спортом, похудела на 23 кг:
В голове у женщины. Причем это может быть в совершенно любом возрасте.
Татьяна Савчик:
Как не превратиться тогда в нее?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ведь женщина порой считает, что с ней все в порядке. Устала на работе, слишком много проблем навалилось, муж плохой опять же.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Я, наверное, подскажу. Скорее всего, когда женщина превращается в лошадь-коня: конь – бык, баба – мужик.
Татьяна Савчик:
Но это неизбежно. Ведь мы сначала все такие по юности мотыльки, несем в этот мир позитив, а потом выходим замуж. Начинается быт, дети, муж, обязанности. Вот как?
Нелли Куприянович:
Неправильное распределение обязанностей, ответственности, когда идет большой перекос, женщина впрягается в материнство, быт, рутину, еще что-то заработать – мужчина расслабляется. Потихонечку эта замечательная, красивая, нежная, утонченная женщина превращается в коника. Естественно, она начинает изматываться физически, психологически, эмоционально выгорает. Ничего ей не остается, как агрессировать.
Алеся Лакина:
Мы говорим про неправильно подобранного мужчину для брака.
Нелли Куприянович:
Нет, мы не про это говорим. Мужчина может быть правильно подобранный для брака.
Алеся Лакина:
Но, если женщина вынуждена работать, как лошадь?
Нелли Куприянович:
В паре должны договариваться и распределять все. Здесь получается вопрос неправильных договоренностей. Люди, может быть, не разговаривают, не общаются.
Татьяна Савчик:
Алена, вы что скажите?
Алена Петручук:
Здесь все дело в том, что, когда женщина ставит себя на последнее место, с этого начинается «тетка». Нужно ставить всегда себя на первое место, потом – мужа, потом уже – детей.
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