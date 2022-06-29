Устала на работе, навалилось слишком много проблем. Как не подцепить «синдром тётки»?

Плохая прическа, усталые глаза и лишние килограммы. Дети и муж раздражают, а в гардеробе уже 10 лет не появлялись обновки. «Синдром тетки» – новая болезнь века, которую надо всеми силами постараться избежать. О том, кто боится ее больше всего и чем она опасна, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Где вообще проходит, на ваш взгляд, эта тонкая грань, которая разделяет: была милая девушка, превратилась в склочную, сварливую женщину?

Алена Петручук, два года назад занялась спортом, похудела на 23 кг:

В голове у женщины. Причем это может быть в совершенно любом возрасте. Татьяна Савчик:

Как не превратиться тогда в нее? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ведь женщина порой считает, что с ней все в порядке. Устала на работе, слишком много проблем навалилось, муж плохой опять же.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Я, наверное, подскажу. Скорее всего, когда женщина превращается в лошадь-коня: конь – бык, баба – мужик. Татьяна Савчик:

Но это неизбежно. Ведь мы сначала все такие по юности мотыльки, несем в этот мир позитив, а потом выходим замуж. Начинается быт, дети, муж, обязанности. Вот как? Нелли Куприянович:

Неправильное распределение обязанностей, ответственности, когда идет большой перекос, женщина впрягается в материнство, быт, рутину, еще что-то заработать – мужчина расслабляется. Потихонечку эта замечательная, красивая, нежная, утонченная женщина превращается в коника. Естественно, она начинает изматываться физически, психологически, эмоционально выгорает. Ничего ей не остается, как агрессировать. Алеся Лакина:

Мы говорим про неправильно подобранного мужчину для брака. Нелли Куприянович:

Нет, мы не про это говорим. Мужчина может быть правильно подобранный для брака.