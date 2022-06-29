В Минской областной больнице открыли новое отделение урологии. Какие операции теперь станут доступны белорусам?

Новости Беларуси. В Минской областной клинической больнице торжественно открыли новый блок урологического отделения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три операционных зала позволят внедрять новые технологии и использовать современные методы лечения.

База в урологическом отделении одна из сильнейших в стране и по оснащению, и по квалификации персонала. Модернизация блока была начата в 2019 году. В отделении уже практически отказались от выполнения открытых операций, а новое оборудование позволит записывать операции в режиме 4К. Это, несомненно, станет хорошим рабочим материалом, как для теории, так и практики.

Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением № 1 Минской областной клинической больницы:

Здесь три операционных зала, в которых можно выполнять любую урологическую операцию в любом из операционных залов. Они оснащены современными эндоскопическими стойками, одна из которых 3D-стойка лапароскопическая. Первый в Беларуси тулиевый лазер для лечения и мочекаменной болезни, и доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Также одна из операционных у нас оборудована рентгеном, она сделана как рентген-операционная.