Фестивальный безвиз вводится для гостей и участников «Славянского базара в Витебске» с 4 по 31 июля

Витебск открывает границы для большой музыки и творчества. С 4 по 31 июля в Беларуси будет действовать фестивальный безвиз для участников и гостей «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси, безвизовый порядок въезда в нашу страну предусмотрен для иностранцев из 71 государства. Главное условие для пересечения границы в любом международном пункте пропуска – наличие двух документов. Это действительный загранпаспорт и оригинальный либо электронный билет на любое мероприятие фестиваля. Важный нюанс: один квиток дает право на однократный въезд в Беларусь только одному человеку, причем пересечь границу нужно строго до даты проведения концерта, указанной в билете.

35-ый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 20 июля. Программа нынешнего «Базара» обещает стать рекордной по числу звездных гостей. Ожидается, что фестивальный Витебск вновь объединит десятки тысяч туристов, подтверждая статус площадки, которая стирает любые границы и укрепляет дружбу между народами.