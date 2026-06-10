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Фестивальный безвиз вводится для гостей и участников «Славянского базара в Витебске» с 4 по 31 июля

10 июня 2026 11:03
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Витебск открывает границы для большой музыки и творчества. С 4 по 31 июля в Беларуси будет действовать фестивальный безвиз для участников и гостей «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивальный безвиз вводится для гостей и участников «Славянского базара в Витебске» с 4 по 31 июля-2

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси, безвизовый порядок въезда в нашу страну предусмотрен для иностранцев из 71 государства. Главное условие для пересечения границы в любом международном пункте пропуска – наличие двух документов. Это действительный загранпаспорт и оригинальный либо электронный билет на любое мероприятие фестиваля. Важный нюанс: один квиток дает право на однократный въезд в Беларусь только одному человеку, причем пересечь границу нужно строго до даты проведения концерта, указанной в билете.

35-ый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 20 июля. Программа нынешнего «Базара» обещает стать рекордной по числу звездных гостей. Ожидается, что фестивальный Витебск вновь объединит десятки тысяч туристов, подтверждая статус площадки, которая стирает любые границы и укрепляет дружбу между народами.

# Славянский базар в Витебске

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