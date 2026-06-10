Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении

Еще один удар по белорусско-литовским отношениям нанесли в Вильюнсе. Сейм взялся за расторжение договора с нашей страной об упрощенном приграничном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, подписанный 15 лет назад, так и не заработал в полную силу. Он предполагал, что люди, проживающие в приграничной полосе, смогут получать специальные разрешения и находиться на территории соседнего государства до трех месяцев каждое полугодие. Теперь в Литве заявляют, что договор устарел.