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Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении

10 июня 2026 10:48
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Еще один удар по белорусско-литовским отношениям нанесли в Вильюнсе. Сейм взялся за расторжение договора с нашей страной об упрощенном приграничном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении-2

Документ, подписанный 15 лет назад, так и не заработал в полную силу. Он предполагал, что люди, проживающие в приграничной полосе, смогут получать специальные разрешения и находиться на территории соседнего государства до трех месяцев каждое полугодие. Теперь в Литве заявляют, что договор устарел. 

# Беларусь-Литва

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