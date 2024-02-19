Богодель о Дне защитника Отечества: «Армия и народ у нас в стране едины»

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь:

Почему сегодня для нас всех этот праздник стал народным? В нашей республике, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не была в той или иной степени связана с Вооруженными Силами. Поэтому, конечно же, это наш общий праздник. Наши Вооруженные Силы берут свое становление с 1918 года, фактически вместе с нашей республикой, когда они обеспечивали зарождение нашей молодой страны. Потом обеспечивали сохранение мира и стабильности, затем объединение нашего народа в 1939 году в одно государство, Победы в 1945 году. Сегодня наша армия стоит на защите и гарантирует безопасность и мир. То, что этот праздник стал по-настоящему общенародным, характеризуется как общенародный – это подтверждение тому, что армия и народ у нас в стране едины.