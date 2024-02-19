«Стать достойными этого титула». Почему принято поздравлять всех мужчин с 23 февраля?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Милиция и народ у нас в Беларуси едины. Справедливо ли то, что сегодня поздравляют абсолютно всех мужчин 23 февраля с Днем защитника Отечества? Может, это действительно стимул для еще молодых ребят, чтобы стать достойными этого титула?
Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Это стимул, инвестиция в нашу молодежь и поздравление всем тем, кто уже принял участие в том, чтобы защищать Отечество. Отечество – это ведь очень широкое понятие. Отечество – это семья, Родина, родные, близкие, соседи. Это абсолютно все. Поэтому вполне правильно, я считаю, что поздравляют всех тех, кто мог поучаствовать. Мы знаем, что в жизни всегда есть место подвигу. Я не думаю что мальчишка-школьник перед Великой Отечественной в 1941 году думал о том, что он станет разведчиком, будет помогать армии. Студент-музыкант тоже не думал, что он станет подпольщиком и свой вклад внесет в Великую Победу. Поэтому, я считаю, что каждый потенциально защитник своего Отечества, истинный патриот.
Богодель о 23 февраля: «Армия и народ у нас в стране едины» – подробнее здесь.