«Стать достойными этого титула». Почему принято поздравлять всех мужчин с 23 февраля?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Милиция и народ у нас в Беларуси едины. Справедливо ли то, что сегодня поздравляют абсолютно всех мужчин 23 февраля с Днем защитника Отечества? Может, это действительно стимул для еще молодых ребят, чтобы стать достойными этого титула?