Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Сейчас некоторые медиа говорят о том, что в Беларуси большой отток врачей за границу. Мы знаем, что Польша вводила льготы, мол, приезжайте, белорусские врачи, у вас высокая квалификация, будете здесь работать. Вашего центра эта тенденция коснулась?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Что значит большой отток? Всегда отток был. Был отток и приток. Чтобы что-то сильно поменялось, я не скажу, такого не существует. Всегда были люди, которые целенаправленно готовили себя к тому, чтобы поехать работать за границу. Всегда идет поиск, где лучше. Кто-то был готов к этому, расстаться со своими родными, близкими, друзьями, привычной обстановкой, атмосферой, где ты живешь. Кто-то нет. Это было всегда – и в 1970-е, и в 1990-е, и в 2000-е. Ольга Коршун:

И массового явления это не приобрело? Это раздутая проблема?