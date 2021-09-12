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Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?

12 сентября 2021 21:17
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Ольга Коршун, ведущая:
Сейчас некоторые медиа говорят о том, что в Беларуси большой отток врачей за границу. Мы знаем, что Польша вводила льготы, мол, приезжайте, белорусские врачи, у вас высокая квалификация, будете здесь работать. Вашего центра эта тенденция коснулась?

Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?-1

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Что значит большой отток? Всегда отток был. Был отток и приток. Чтобы что-то сильно поменялось, я не скажу, такого не существует. Всегда были люди, которые целенаправленно готовили себя к тому, чтобы поехать работать за границу. Всегда идет поиск, где лучше. Кто-то был готов к этому, расстаться со своими родными, близкими, друзьями, привычной обстановкой, атмосферой, где ты живешь. Кто-то нет. Это было всегда – и в 1970-е, и в 1990-е, и в 2000-е.

Ольга Коршун:
И массового явления это не приобрело? Это раздутая проблема?

Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?-3

Сергей Поляков:
Я думаю, что это раздутая проблема. Еще раз говорю, это было всегда. Я думаю, что в 1990-е годы уезжало гораздо больше врачей, и интеллигенции, и специалистов, и медсестер. Это ведь не так просто. Знаете, есть такая фраза: уехать – это немножко умереть. Далеко не все, кто уезжает, хватают звезду с неба.

Ольга Коршун:
Но всегда рассказывают, что там очень хорошо.

Сергей Поляков:
Наверное, хорошо, где нас нет.

«Это было мое условие». Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков о своем назначении – подробнее здесь.

# Медицина # общество # Сергей Поляков # Ольга Коршун # Фотофакт

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