«Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат текст присяги на белорусском

Клятву на верность белорусскому народу 28 мая произнесли наши защитники и у Кургана Славы. В ее тексте простое содержание, но смысл глубокий.

Даниил Мороз, военнослужащий войсковой части 3310 2-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:

Текст присяги на белорусском учится достаточно легко, так как мы белорусы. Я выучил его за один день. А именно сам процесс обучения и тренировок под присягу – за неделю мы его оттачивали до каждых мелочей.

Читайте также:

Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть

Николай Карпенков: «День свадьбы так не запоминается, как запоминается день принятия воинской присяги»

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы