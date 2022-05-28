«Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат текст присяги на белорусском

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск по всей стране принимают военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было? Читать здесь.
Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск по всей стране принимают военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было? Читать здесь.
Урачыста клянуся быць адданым свайму народу, свята трымацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаваннi воiнскiх статутаў i загады камандзіраў і начальнікаў...
Клятву на верность белорусскому народу 28 мая произнесли наши защитники и у Кургана Славы. В ее тексте простое содержание, но смысл глубокий.
Даниил Мороз, военнослужащий войсковой части 3310 2-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:
Текст присяги на белорусском учится достаточно легко, так как мы белорусы. Я выучил его за один день. А именно сам процесс обучения и тренировок под присягу – за неделю мы его оттачивали до каждых мелочей.
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