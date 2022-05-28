Прямой эфир

«Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат текст присяги на белорусском

28 мая 2022 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск по всей стране принимают военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было? Читать здесь.

«Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат текст присяги на белорусском-1

Урачыста клянуся быць адданым свайму народу, свята трымацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаваннi воiнскiх статутаў i загады камандзіраў і начальнікаў...

Клятву на верность белорусскому народу 28 мая произнесли наши защитники и у Кургана Славы. В ее тексте простое содержание, но смысл глубокий.

«Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат текст присяги на белорусском-4

Даниил Мороз, военнослужащий войсковой части 3310 2-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:
Текст присяги на белорусском учится достаточно легко, так как мы белорусы. Я выучил его за один день. А именно сам процесс обучения и тренировок под присягу – за неделю мы его оттачивали до каждых мелочей.

Читайте также:

Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть

Николай Карпенков: «День свадьбы так не запоминается, как запоминается день принятия воинской присяги»

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы

# Армия Беларуси # общество # Даниил Мороз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мама военнослужащего: «Каждый родитель действительно гордится тем, что сын служит в армии»
28 мая 2022 20:03

Мама военнослужащего: «Каждый родитель действительно гордится тем, что сын служит в армии»

Весь город – одна большая праздничная площадка. Показываем, как Полоцк отмечает своё 1160-летие
28 мая 2022 19:23

Весь город – одна большая праздничная площадка. Показываем, как Полоцк отмечает своё 1160-летие

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»
28 мая 2022 19:19

«Для нас большой праздник». В полоцкой гимназии появился центр интеллектуальных игр «Академия шахмат»