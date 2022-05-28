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Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть

28 мая 2022 14:29
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Новости Беларуси. Служу Президенту и Отечеству – эти слова 28 мая звучали в легендарной воинской части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть-1

Бойцы внутренних войск дали клятву защищать страну. Присягу у молодого пополнения принял министр внутренних дел. Всего более 900 новобранцев влились в ряды элитных подразделений МВД. Они прошли курс молодого бойца и уже выполняют боевые задачи.

Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть-4

Для присутствовавших гостей показательное выступление провела разведрота, также на плацу выступил знаменитый почетный караул. Воинская часть 3214 прошла огневое крещение во время Великой Отечественной войны, занималась подавлением бандеровщины на юге страны, громила националистическое подполье в Западной Беларуси уже в послевоенные годы, а в истории суверенной Беларуси не раз была в первых рядах защиты закона и порядка, внесла огромный вклад в подавление антибелорусского мятежа 2020 года.

Марзалюк: для спецназовца самое главное – понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть-7

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для спецназовца самое главное – это друзья, честь, долг и понимание того, что есть только одна причина невыполнения задачи – смерть. И это не пустые слова. Здесь шикарная материально-техническая база, здесь фантастические инструкторы по рукопашному бою.

Я иногда прихожу, вспоминаю юность. Мужчина, если он мужчина, должен понимать свою степень ответственности, понимать, что когда мы говорим, что мы любим страну, это очень конкретно. Это когда у тебя белорусский паспорт, ты платишь в своей стране налоги, ты в обязательном порядке в той или иной форме проходишь воинскую службу, и у тебя есть, кроме твоей нормальной гражданской официальности, военная учетная специальность.

# Армия Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Николай Карпенков # Фотофакт

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