Николай Карпенков: «День свадьбы так не запоминается, как запоминается день принятия воинской присяги»

Бойцы внутренних войск дали клятву защищать страну. Присягу у молодого пополнения принял министр внутренних дел. Всего более 900 новобранцев влились в ряды элитных подразделений МВД. Они прошли курс молодого бойца и уже выполняют боевые задачи.

Для присутствовавших гостей показательное выступление провела разведрота, также на плацу выступил знаменитый почетный караул. Воинская часть 3214 прошла огневое крещение во время Великой Отечественной войны, занималась подавлением бандеровщины на юге страны, громила националистическое подполье в Западной Беларуси уже в послевоенные годы, а в истории суверенной Беларуси не раз была в первых рядах защиты закона и порядка, внесла огромный вклад в подавление антибелорусского мятежа 2020 года.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

В жизни у каждого мужчины есть особо торжественный день. У настоящего мужика есть особо торжественный день. Знаете, такой суровый мужской праздник – это, конечно, день принятия военной присяги. Может даже обижу кого-то, может быть девушку – даже день свадьбы так не запоминается, как запоминается день принятия воинской присяги.

Я тоже помню свою присягу. В 1985 году я ее принимал. Дождь шел, по колени мокрые. Но, вы знаете, это такой праздник, когда ты понимаешь, что ты из маленького мальчика прошел все вот эти ступени, и сегодня Родина, страна вручила тебе оружие, и ты становишься полноценным ее защитником. И ты можешь проявить все свои качества, которые у тебя есть, именно в деле защиты Родины.

Сегодня, общаясь с родителями, говорю: «Расскажите, дорогие родители, для вас это праздник, этот день?» – «Да, для нас это праздник, для нас это счастье. Мы плачем, глядя на своих детей, потому что мы понимаем, что сегодня они становятся настоящими мужчинами, защитниками нашей Родины».