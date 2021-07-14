Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Горе в семье, когда отец, муж бьет своих родных, потому что пьет. Но есть еще одна беда – женский алкоголизм. Об этом говорится очень много и, к сожалению, все сводится к одному мнению: победить женский алкоголизм невозможно. По чуть-чуть, отрицаем, не признаем, а потом накрывает и, как болото, засасывает. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Александр, расскажите про тенденции. Очень хочется услышать, что проблем нет. Но как есть?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:

В сообществе (с одной стороны хорошо, с другой – не очень) сейчас группы делятся. Если раньше было порядка 10 % женщин, то сегодня бывает во многих группах практически половина. И причем успешных. Ремиссия или пью до неупотребления – допустим, есть которые со дня основания сообщества. У нас есть люди, которые и 30, и больше лет. Хотя в свое время они были, скажем так, на низшем уровне, лишены всех прав, пришли по тем временам из мест лишения свободы. Если правильно к этому делу человек подходит сам, то ничего невозможного нет. Алена Родовская:

Если она уже пришла в клуб анонимных алкоголиков, значит, хочет победить свою болезнь.

Александр Усик:

Здесь две вещи. Если человек заходит в поликлинику, еще не значит, что он здоров. Еще нужно найти некий свой путь, который поможет. Но могу сказать точно: из тех людей, которые попадают в сообщество, порядка 90 % действительно перестают употреблять алкоголь. Алена Родовская:

А какой критический возраст у женщин, когда формируется тяга к алкоголю? Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Критического нет. Тут вопрос многофакторности в формировании зависимости. Кто-то начинает злоупотреблять алкоголем и в 16, и в 17-18 лет. А бывает, что женщина, которая была успешной, все было классно, все хорошо, потеряла бизнес, потеряла семью либо кто-то из близких умер, получает стресс и начинает очень жестко употреблять алкоголь. Это очень многофакторные вещи.