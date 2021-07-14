Существует ли пивной алкоголизм и почему люди пьют безалкогольное пиво? Объясняет психиатр

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Есть стереотип, что от пива не сопьешься. Есть такое понятие, как пивной алкоголизм?
Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Есть такое понятие. Будем так говорить, обыденное понятие, которое употребляют люди, но как такового диагноза «пивной алкоголизм» нет. Есть синдром зависимости от алкоголя, и все, точка. Отдельного диагноза «пивной алкоголизм» нет. И там, и там этанол действующее вещество – молекула С2Н5ОН. Какая разница, в каком напитке эта молекула будет присутствовать?
Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:
Тем не менее, когда заходишь в магазин, можно встретить антирекламу «употребление спиртных напитков и пива запрещено». Ну нигде же не пишут «с женщинами спать, и с француженками тоже, нельзя». Не пишут же так.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я в последнее время не употребляю алкоголь, но позволяю себе выпить безалкогольное пиво. Это что, компромисс? Есть безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Что это такое, прокомментируйте.
Иван Коноразов:
Это даже, наверное, не способ обмануть свой организм. Есть определенные модели, будем так говорить, поведения у человека. Если вы употребляли раньше пиво обычное, с содержанием этанола, а сейчас употребляете безалкогольное пиво, просто вы следуете своей же модели поведения употребления, только выбрали уже безалкогольный напиток.
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