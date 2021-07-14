Существует ли пивной алкоголизм и почему люди пьют безалкогольное пиво? Объясняет психиатр

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу: Есть стереотип, что от пива не сопьешься. Есть такое понятие, как пивной алкоголизм?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Есть такое понятие. Будем так говорить, обыденное понятие, которое употребляют люди, но как такового диагноза «пивной алкоголизм» нет. Есть синдром зависимости от алкоголя, и все, точка. Отдельного диагноза «пивной алкоголизм» нет. И там, и там этанол действующее вещество – молекула С2Н5ОН. Какая разница, в каком напитке эта молекула будет присутствовать?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:

Тем не менее, когда заходишь в магазин, можно встретить антирекламу «употребление спиртных напитков и пива запрещено». Ну нигде же не пишут «с женщинами спать, и с француженками тоже, нельзя». Не пишут же так.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я в последнее время не употребляю алкоголь, но позволяю себе выпить безалкогольное пиво. Это что, компромисс? Есть безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Что это такое, прокомментируйте.